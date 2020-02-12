Политика 20 минут назад

В России приравняли к военнослужащим РФ крымчан, ранее состоявших на службе в ВСУ

Совет Федерации РФ окончательно приравнял военных крымчан к российским

В России приравняли к военнослужащим РФ крымчан, ранее состоявших на службе в ВСУ В России приравняли к военнослужащим РФ крымчан, ранее состоявших на службе в ВСУ
Украинские военные в Крыму во время аннексии в 2014 году. Фото: Reuters

Совет Федерации РФ одобрил закон, который приравнивает к российским военнослужащим крымчан, которые ранее состояли на службе в Вооруженных силах Украины.

Об этом в среду, 12 февраля, сообщают российские СМИ.

В частности, указано, что одобрен закон, который позволяет присваивать звание ветерана военной службы тем, кто служил в ВСУ на территории Крыма и постоянно проживал на полуострове. До этого они не могли претендовать на гарантии социальной защиты как у российских военных.

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По данным оккупационной администрации, в Крыму и Севастополе на сегодня числится около 1000 человек, на которых будет распространяться данный закон. При этом доплаты за звание ветерана военной службы составят 500 российских рублей на человека.

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Ранее стало известно, что Россия снова упрощает получение гражданства для украинцев. В частности, второе (главное) чтение прошел закон, который разрешает гражданам Украины не проходить собеседование на получение статуса носителя русского языка. Данный статус существенно упрощает процедуру получения российского гражданства.

Как сообщалось, российская армия с 2014 года "призвала" в свои ряды почти 19 тысяч жителей аннексированного Крыма.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: ТАСС

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