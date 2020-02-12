В России приравняли к военнослужащим РФ крымчан, ранее состоявших на службе в ВСУ

Совет Федерации РФ одобрил закон, который приравнивает к российским военнослужащим крымчан, которые ранее состояли на службе в Вооруженных силах Украины.

Об этом в среду, 12 февраля, сообщают российские СМИ.

В частности, указано, что одобрен закон, который позволяет присваивать звание ветерана военной службы тем, кто служил в ВСУ на территории Крыма и постоянно проживал на полуострове. До этого они не могли претендовать на гарантии социальной защиты как у российских военных.

По данным оккупационной администрации, в Крыму и Севастополе на сегодня числится около 1000 человек, на которых будет распространяться данный закон. При этом доплаты за звание ветерана военной службы составят 500 российских рублей на человека.

Ранее стало известно, что Россия снова упрощает получение гражданства для украинцев. В частности, второе (главное) чтение прошел закон, который разрешает гражданам Украины не проходить собеседование на получение статуса носителя русского языка. Данный статус существенно упрощает процедуру получения российского гражданства.

Как сообщалось, российская армия с 2014 года "призвала" в свои ряды почти 19 тысяч жителей аннексированного Крыма.