В России испытали новую гиперзвуковую авиаракету

В России с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 провели испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты.

Ракета создается для модернизированной версии самолета Ту-22М3М, сообщает ТАСС.

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"Недавно проведены испытания нового гиперзвукового изделия на Ту-22М3. Ракета войдет в состав номенклатуры вооружения модернизированного Ту-22М3М вместе с рядом других новейших авиационных средств поражения", — сказал агентству источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Он также отметил, что работа над новым боеприпасом началась несколько лет назад, а испытания ракеты должны завершиться вместе с работой над модернизированным бомбардировщиком Ту-22М3М.

В то же время в пресс-службе ПАО "Туполев" отказались от комментариев.

Ранее российский оборонно-промышленный комплекс разработал 2 вида авиационных гиперзвуковых ракет. Одна из ракет получила название "Кинжал" и применяется на истребителе МиГ-31К. Она способна разгоняться до 10 скоростей звука, и создана на базе ракеты наземного комплекса "Искандер".

Еще одна гиперзвуковая авиаракета создается в России для истребителя пятого поколения Су-57 и должна размещаться внутри его фюзеляжа. Название ракеты и характеристики пока неизвестны.

Ранее США заявили об успешном испытании сверхзвуковой ракеты.