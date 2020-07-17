В России в ДТП попал автобус из Донецка: есть пострадавшие украинцы (ФОТО)

В России 5 человек получили травмы при столкновении рейсового пассажирского автобуса сообщением Донецк — Санкт-Петербург с микроавтобусом "Газель" в Елецком районе Липецкой области.

После ДТП автобус загорелся, сообщает ТАСС.

"Пять человек пострадали в ДТП, двое из них в тяжелом состоянии. Еще двое от госпитализации отказались. В итоге трое доставлены в Елецкую райбольницу", — говорится в сообщении.

Указано, что в числе пострадавших 4 человека из украинского рейсового автобуса "Элвест", в том числе его водитель, а также водитель грузовой "Газели". Оба водителя находятся в тяжелом состоянии.

"Среди пострадавших житель Кировской области и житель Ставропольского края, остальные — жители Луганской и Донецкой областей, у людей переломы и ожоги. Всего в автобусе находилось порядка 40 человек. Сейчас решается вопрос, куда пассажиров повезут — либо в гостиничный комплекс, или просто будут греться в предоставленных нами автобусах, за ними уже направили автобус из Воронежа", — отмечает агентство.

Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 февраля 2020 года в Псковской области России произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 8 человек, все — граждане Украины.

Напомним, 8 февраля 2020 года около 00:00, на 694 км автодороги М-4 Дон в Верхнемамонском районе Воронежской области Российской Федерации произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito с номерными знаками Украины и грузового автомобиля MAN.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров, женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина, погибли на месте. Погибшие имели при себе паспорта граждан Украины.