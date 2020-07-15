Кто виновен в смерти семьи на дороге под Киевом?

Очередное смертельное ДТП, совершенное пьяным водителем Mercedes на Старообуховской трассе под Киевом, в результате которого погибла целая семья (родители и двое детей), в очередной раз доказало: украинские дороги остаются едва ли не самым опасным местом в нашей стране. На одной только этой "мажорной" трассе из Киева в элитную Конча-Заспу резонансные автопроисшествия случаются регулярно. При участии как рядовых, так и VIP-водителей.

К сожалению, уклоняться от ответственности и реальных наказаний удавалось большинству автовладельцев, склонных к лихачеству и обладающих дорогими скоростными машинами. Тем самым такие ситуации подстрекали других выезжать на трассу в нетрезвом состоянии и нарушать все мыслимые правила.

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Журналисты издания RegioNews провели исследование и опубликовали ряд резонансных, но подзабытых общественностью ДТП, виновники которых до сих пор не наказаны и, будучи виновными в гибели людей, наслаждаются жизнью.

След киевских мэров

Так, в 2003 году здесь под колесами Mercedes-Benz S600 экс-мера Киева Леонида Черновецкого погиб 11-летний мальчик, а спустя полгода — 20-летний парень. В 2009 году на Старообуховке насмерть сбил человека еще один киевский экс-градоначальник — Александр Омельченко... Виновники ДТП наказаны не были, даже несмотря на все улики и доказательства.

Петр Дыминский: убить, обмануть, убежать…

…18 августа 2017 года старенькая легковушка Оpel, за рулем которой была 31-летняя местная жительница Наталья Трила, пытался свернуть с приграничной трассы Львов-Краковец в направлении села Ямельня. Именно в этот момент в нее на огромной скорости врезался Mercedes S65 львовского бизнесмена, тогдашнего владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского. От удара женщина погибла на месте, водителя же и пассажиров элитного Мерседеса спасли подушки безопасности.

Впрочем, из того, кто именно сидел за рулем, а кто — на пассажирских сидениях Мерседеса, Дыминский попытался сделать интригу. Как утверждают свидетели, сразу же после аварии Петр Дыминский пересел в джип Lexus своей охраны и покинул место происшествия. Как написал у себя на Facebook брат погибшей Степан Мацевко, бизнесмен не попытался оказать пострадавшей первую медицинскую помощь и даже не удостоверился, жива ли она. Всю вину взял на себя охранник бизнесмена Андрей Борщ, утверждая, что именно он и стал виновником смерти молодой женщины.

…20 августа Наталью Трилу похоронили в свадебном платье: как оказалось, она вскоре планировала выходить замуж. А еще спустя некоторое время следователи установили: Андрей Борщ на самом деле не управлял Mercedes S65, а оговорил себя. Возможно, под влиянием просьбы или угроз со стороны Дыминского. Против него и других охранников правоохранители открыли уголовное дело: за дачу ложных показаний.

Сам же Петр Дыминский срочно вылетел за границу: сначала — "на лечение" в Швейцарию, затем — в Грецию, где и находится до сих пор, несмотря на ордер Интерпола о его задержании. Люди, близко знавшие Петра Дыминского, рассказали прессе: бизнесмен был заядлым гонщиком и обычно сам водил свой автомобиль...

Прогресса в расследовании ДТП и наказании виновных нет уже 3 года, дело фактически "застряло": сначала его вела Национальная полиция Львовской области, затем его передали в Главное следственное управление СБУ. Сейчас подозреваемый в убийстве бизнесмен находится за границей, его представители в Украине пытаются "решить вопрос" со следствием, а бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук прямо заявляет СМИ: "Я уверен: обвинительного акта не будет!".

Смертельное ДТП — залог карьеры

В январе 2008 года в Одессе в резонансном ДТП пострадало сразу 11 автомобилей. Один из водителей, 28-летний таксист, погиб на месте. За рулем автомобиля-нарушителя находился Феликс Петросян — сын одесского политика, заместителя председателя облсовета Феликса Петросяна-старшего, руководителя Партии пенсионеров Украины, который также владел авторынком "Куяльник".

Поначалу в милиции сообщили: в крови юного водителя обнаружили алкоголь. Затем провели еще несколько экспертиз — и Феликс Петросян был признан абсолютно трезвым. Суды шли несколько лет, дело под свой личный контроль брал даже тогдашний министр МВД Юрий Луценко. Однако суд признал Петросяна невиновным. В 2010 году состоялось повторное слушание, которое завершилось таким же результатом: признанием невиновности Феликса Петросяна и постановлением о закрытии расследования.

В 2014 году виновник ДТП начал позиционировать себя как… политик, развешивая в городе билборды с поздравлениями одесситов и давая интервью местным журналистам. Общественность, однако, отнеслась к такой инициативе прохладно, и Феликс опять исчез из публичного поля. На 6 лет. А в марте нынешнего года сообщил: его избрали вице-президентом Одесской армянской общины.

Таких историй можно вспомнить очень много, но именно эти весьма показательны для Украины. Это своеобразные маркеры нашей действительности, в которой убить человека на дороге и остаться безнаказанным не является фантастикой. Эти конкретные случаи и их многократные повторения крепко оседают в сознании украинских граждан, которые по-своему трактуют мем "закон один для всех". "Почему Дыминскому и другим можно, а мне — нет?", — так, возможно, думал и пьяный водитель, убивший целую семью на Киевщине. Скорее всего, его строго осудят, но это не вернет людям жизни. А ведь, если бы сидели Дыминский, мажор Петросян и многие другие, виновник последних событий размышлял бы иначе: "Если посадили даже этих, то что тогда будет со мной?" — и страшного ДТП, возможно, удалось бы избежать.

А тем временем президент, обещавший равенство закона для всех и наказание виновных везде и всюду, забывает обо всех своих обещаниях. Да еще и подписывает закон об отмене уголовной ответственности за вождение в пьяном виде…