Общество 1 час назад

В Ровно ищут "хулиганов", взорвавших гранату во дворе дома строительного бизнесмена (ФОТО)

В доме в момент взрыва были также жена заявителя и трое детей

Фото: ГУНП в Ровенской области
Фото: ГУНП в Ровенской области
Фото: ГУНП в Ровенской области
Фото: ГУНП в Ровенской области
Фото: ГУНП в Ровенской области
Фото: ГУНП в Ровенской области
Фото: ГУНП в Ровенской области
Фото: ГУНП в Ровенской области

В Ровно в ночь на 9 ноября неизвестный забросил во двор дома владельца строительной фирмы гранату, которая взорвалась. Об этом сообщает Главное управление полиции в Ровенской области.

Сообщение о взрыве на улице Красильникова поступило в 1:33 от самого 39-летнего жителя дома. В результате взрыва были частично повреждены автомобиль Volkswagen Touareg и забор.

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По результатам осмотра места происшествия полицейские и специалисты взрывотехнической службы изъяли обломки гранаты РГД-5 и рычаг. В помещении на момент взрыва находились супруги и трое их детей.

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В результате взрыва никто не пострадал. В рамках производства, открытого по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство), ведутся первоочередные следственные действия.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению хулиганства с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Напомним, что в январе в Кировоградской области руководителя одного из предприятий взорвали прямо на пороге дома.

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