В сентябре на Подоле супермены, феи и другие герои побегут Uklon Night Run 2021

4 сентября на Контрактовой площади в Киеве состоится феерический спортивный праздник для любителей бега — Uklon Night Run 2021.

Uklon Night Run — современный формат мероприятия, который сочетает в себе фановый забег по улицам ночного города и яркое шоу с костюмированной вечеринкой и драйвовой музыкой.

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В программе ивента — индивидуальные взрослые старты 2 км, 5 км и 10 км, командные старты и детские забеги, конкурс на самый оригинальный костюм и невероятные DJ-сеты.

"После пятилетнего перерыва в Киеве вновь состоится ночной забег. Мы искренне рады возвращению этого уникального молодежного формата беговых мероприятий. 4 сентября вы вместе с нами сможете почувствовать особую энергетику, которую излучает фановый забег, зарядиться драйвом ночного города и оставить себе лучшие воспоминания об Uklon Night Run", — прокомментировал генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

"Событие Uklon Night Run лучше всего транслирует то, что мы как компания предлагаем своим пользователям — движение по их правилам. Uklon дает возможность настроить поездку для своего комфорта, а формат забега позволяет преодолеть дистанцию так, как тебе хочется — в крутых костюмах, в сопровождении диджей-сета, в компании друзей, и главное — безопасно", — рассказал директор по маркетингу Uklon Вадим Ищенко.

Главное правило Uklon Night Run: твой run — твои правила. Ведь бег — это нечто большее, чем спорт, это образ жизни. Особенностью забега Uklon Night Run будет костюмированная вечеринка: каждый участник сможет примерить на себя и пробежать дистанцию в любом образе. Авторы самых оригинальных костюмов получат специальные призы.





Каждый финишер Uklon Night Run 2021 получит медаль на память о событии.

Итак, регистрируйтесь на Uklon Night Run 2021, готовьте крутые костюмы и не сдерживайте свою фантазию.

До встречи 4 сентября 2021 года на Контрактовой площади в Киеве.

Регистрация на сайте: kyivnightrun.org.ua

*Напомним, ранее событие должно было состояться 7 августа, но компания-организатор Run Ukraine перенесла мероприятие по просьбе КГГА.





Титульный партнер — Uklon

Организатор — Run Ukraine

Uklon — первый украинский онлайн-сервис вызова авто.

Run Ukraine — организатор самых масштабных беговых мероприятий Украины. С 2010 года компания провела более 30 международных соревнований для любителей бега и спортивных энтузиастов.

Миссия Run Ukraine — организовывать спортивно-массовые мероприятия на самом высоком уровне, вдохновлять и мотивировать людей заниматься бегом.

Контакты для СМИ:

email: pr@runukraine.org

Виктория Веремеенко

тел.: 067 995 2767

email: veremiienko@runukraine.org