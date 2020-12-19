Общество 40 минут назад

В Швейцарии разрешили однополые браки

Однако этот вопрос еще могут вынести на общегосударственный референдум

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Швейцарии обе палаты парламента приняли закон, который легализует однополые браки, а также расширил права трансгендеров и лесбийских пар.

Об этом сообщает Reuters.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что закон также расширяет возможности лесбийских пар забеременеть, предоставив им доступ к донорству спермы.

В свою очередь трансгендеры смогут сменить пол в документах, удостоверяющих личность, обратившись в органы регистрации гражданских актов.

Таким образом, если закон вступит в силу, Швейцария станет восьмой страной Европы, которая позволяет трансгендерам менять пол в документах без участия врача или суда.

При этом минимальный возраст для смены пола в документах без согласия родителей — 16 лет. Согласно действующим правилам, дети до 16 лет могут без согласия родителей обращаться к врачам по медицинским процедурам с изменениями пола. Кроме того, дети до 16 лет и взрослые сейчас должны обратиться в суд, чтобы им разрешили сменить пол.

Читайте также:
Каминг-аут на работе: 7 мифов о том, что это значит для представителей ЛГБТ+

В то же время христианская ультраконсервативная партия "Федеральный демократический союз" не согласна с принятием закона. Ее представители хотят инициировать общегосударственный референдум по этому вопросу. Они должны за 100 дней собрать 50 тысяч подписей в поддержку проведения референдума.

По данным агентства, вероятно, референдум состоится в 2021 году, а к тому времени закон не вступит в силу. Пока же в Швейцарии действует "зарегистрированное партнерство", которое не предусматривает таких же прав, как в браке, в частности по усыновлению или получению гражданства.

Ранее в Швейцарии проводили опрос по поддержке однополых браков, тогда 80% граждан высказались за такие браки.

Напомним, в феврале 2020 года на референдуме в Швейцарии избиратели поддержали запрет дискриминации человека из-за его сексуальной ориентации.

Как сообщалось, в России впервые официально признали однополый брак между двумя мужчинами.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Не надо бояться, что зритель не готов — Евгений Туник, "Первые ласточки. Zависимые"
Не надо бояться, что зритель не готов — Евгений Туник, "Первые ласточки. Zависимые"
Украина и Швейцария запускают совместное производство бюджетных аппаратов ИВЛ
Украина и Швейцария запускают совместное производство бюджетных аппаратов ИВЛ
МАУ возобновляет авиарейс Киев-Женева
МАУ возобновляет авиарейс Киев-Женева
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Виноградари Украины могут потерять до 80% урожая из-за новой болезни винограда

  3. НБУ: валовый внешний долг Украины увеличился до 81% ВВП

  4. В Офисе президента прошла встреча с протестующими ФЛП: о чем договорились

  5. Материальная помощь не может быть оказана: ФОПы жалуются на отказ в получении 8 тысяч грн

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...