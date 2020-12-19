В Швейцарии разрешили однополые браки

В Швейцарии обе палаты парламента приняли закон, который легализует однополые браки, а также расширил права трансгендеров и лесбийских пар.

Об этом сообщает Reuters.

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Указано, что закон также расширяет возможности лесбийских пар забеременеть, предоставив им доступ к донорству спермы.

В свою очередь трансгендеры смогут сменить пол в документах, удостоверяющих личность, обратившись в органы регистрации гражданских актов.

Таким образом, если закон вступит в силу, Швейцария станет восьмой страной Европы, которая позволяет трансгендерам менять пол в документах без участия врача или суда.

При этом минимальный возраст для смены пола в документах без согласия родителей — 16 лет. Согласно действующим правилам, дети до 16 лет могут без согласия родителей обращаться к врачам по медицинским процедурам с изменениями пола. Кроме того, дети до 16 лет и взрослые сейчас должны обратиться в суд, чтобы им разрешили сменить пол.

В то же время христианская ультраконсервативная партия "Федеральный демократический союз" не согласна с принятием закона. Ее представители хотят инициировать общегосударственный референдум по этому вопросу. Они должны за 100 дней собрать 50 тысяч подписей в поддержку проведения референдума.

По данным агентства, вероятно, референдум состоится в 2021 году, а к тому времени закон не вступит в силу. Пока же в Швейцарии действует "зарегистрированное партнерство", которое не предусматривает таких же прав, как в браке, в частности по усыновлению или получению гражданства.

Ранее в Швейцарии проводили опрос по поддержке однополых браков, тогда 80% граждан высказались за такие браки.

Напомним, в феврале 2020 года на референдуме в Швейцарии избиратели поддержали запрет дискриминации человека из-за его сексуальной ориентации.

Как сообщалось, в России впервые официально признали однополый брак между двумя мужчинами.