В "Слуге народа" отрицают давление на закарпатских венгров

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что представители политсилы не оказывали давление на закарпатских венгров и не намерены этого делать впредь. Единственное, что предприняли народные депутаты — обратились к СБУ с просьбой проверить исполнение гимна Венгрии новоизбранными депутатами сельсовета закарпатского села Сюрте во время его первой сессии.

Об этом Корниенко заявил в комментарии Delo.ua после итоговой пресс-конференции политсилы.

"Никакого политического давления ни на кого из представителей любых партий в местных советах мы не осуществляли, не осуществляем и не будем, — заявил он. — Со стороны нашей партии может быть только такое давление: мы официально обратились с просьбой открыть уголовное производство по факту исполнения гимна Венгрии на первой сессии одной из ОТГ. Я думаю, что это недопустимые вещи. Депутаты от партии "Слуга народа" не принимали в этом участия, они свидетели и помогут нам выяснить, что там были за обстоятельства. Были объяснения со стороны депутатов, что это был не гимн, а другая песня."

В то же время, как отметил политик, ситуация в Сюрте лежит в плоскости безопасности страны, а не политики. И Украине необходимо работать в пограничных регионах именно над этим фактором.

Напомним, что в начале декабря небольшой регион на Западе Украины стал эпицентром политической бури. Началось все с обысков Службой безопасности Украины у лидеров венгерского благотворительного фонда Egan Ede. Обыски проводились по подозрению в государственной измене и работе украинских общественных деятелей на венгерское правительство.

Фонд возглавляет глава Партии венгров Украины (КМКС), экс-депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Василий Брензович. Любопытно, что накануне местных выборов глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто просил закарпатских венгров поддержать на выборах именно эту партию. Позже это вылилось в дипломатический скандал и обвинения во вмешательстве в украинские выборы, а также запрет на въезд в Украину для двух венгерских высокопоставленных чиновников.

Иосиф Барто, заместитель Василия Брензовича по благотворительному фонду Egan Ede заявил, что дело в отношении фонда спецслужбы открыли еще 2 года назад. А вот в активизации правоохранителей в данном вопросе именно сегодня он видит политические причины. По его словам, накануне первой сессии Закарпатского областного совета, с депутатами от Партии венгров активно велись переговоры о создании коалиции в облсовете со стороны партии власти — венгров склоняли к сотрудничеству со "Слугой народа".

Второй искрой, распалившей пламя скандала, стало исполнение новоизбранными депутатами объединенной территориальной общины села Сюрте Закарпатской области венгерского гимна во время первой сессии сельсовета, где большинство получила именно партия венгров КМКС.

После публикации видео в паблике в социальной сети Facebook, несколько депутатов Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Виталий Безгин и Александр Корниенко обратились к правоохранителям с призывом отреагировать на этот инцидент. И буквально на следующий день, СБУ начала проверку депутатов сельсовета.

Delo.ua разбиралось в причинах происходящего и возможных последствиях для украинско-венгерских отношений.