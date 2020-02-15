В "Слуге народа" рассказали о своих новшествах на местных выборах

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал ноу-хау, которые их политическая сила будет использовать на местных выборах, которые запланированы на 25 октября 2020 года. Об этом он заявил на очередном этапе съезда партии "Слуга народа", который состоялся 15 февраля, сообщает корреспондент Delo.ua.

По словам Корниенко, главным новшеством партии станет открытый отбор кандидатов.

"Последние выборы были в 2015 году и тогда технология открытых отборов была не так популярна. Сейчас я думаю мы возглавим этот процесс, а остальные наши коллеги и конкуренты подключатся. Это, конечно, возможность человеку отдать определенный пакет документов, зарегистрироваться на сайте, пройти отбор и быть кандидатом в облсовет, местный совет или ОТГ", — отметил он.

Вторым новшеством глава партии назвал механизм обучения.

"Оно будет подготовительным для всех кандидатов всех уровней. Разными способами, будем много работать онлайн, конечно. Мы понимаем, что у нас большая страна, и сложно найти нужное количество лекторов, чтобы обучить 40-50 тысяч кандидатов. Но нам помогут онлайн инструменты, у нас есть опыт с Трускавцем. Не все знают, но половина обучения проходила онлайн", — добавил Корниенко.

Напомним, законодатели предлагают уменьшить залог на местных выборах за регистрацию кандидатов в мэры и избирательных списков партий в крупных городах, пересмотрев формулу для его расчета. Не так давно эту формулу уже пересматривали, повысим размер залога практически в 40 раз, и Избирательный кодекс с соответствующими положениями вступил в силу с 1 января 2020 года.