В США количество зараженных коронавирусной инфекцией перевалило за 700 тысяч

По состоянию на 07:30 18 апреля, во всем мире начитывалось 2 млн 243 тысячи 512 случаев заражения коронавирусом COVID-19, летальный исход зафиксирован в 154 тысячах 215 случаях, излечились более 573 тысячи 223 человека.

Об этом свидетельствуют данные американского исследовательского университета Джонса Хопкинса, который проводит мониторинг ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире на основании официальной информации, поступающей из соответствующих стран и других источников.

Лидерство по количеству зараженных коронавирусной инфекцией, по-прежнему держат Соединенные Штаты Америки, где число инфицированных коронавирусом достигло в ночь на субботу 701 тысячи 610 человек.

По данным организации, всего в стране от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 38 тысяч 882 человека.

Наибольшее количество людей, скончавшихся от коронавируса, зафиксировано в Нью-Йорке — в этом городе от COVID-19 умерли 1 тысяча 109 человек. В городе Уэйн (штат Мичиган) зафиксировано 1 тысяча 44 летальных случая, городе Кук (штат Иллинойс) — 760 смертей, Берген (Нью-Джерси) — 714, Суффолк (штат Нью-Йорк) — 693, Эссекс (Нью-Джерси) — 684, Вестчестер (штат Нью-Йорк) — 668 смертельных случая.

К этому времени, в Испании зарегистрировано 190 тысяч 839 случаев заболевания (скончались 20 тысяч 2 человека), Италии — 172 434 (22 745), Франции — 149 130 (18 681), Германии — 141 397 (4 352), Великобритании — 109 769 (14 576).

При этом, в Китае, где началась пандемия коронавируса, на 18 апреля зарегистрировано 83 784 тысячи инфицированных, скончались от этой болезни 4 тысячи 512 человек.

В Иране на сегодняшний день насчитывается 79 тысяч 494 зараженных, умерли к этому времени 4 тысячи 598 человек.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 17 апреля, в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.