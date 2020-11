В США посреди скал Юты обнаружили искусственный металлический монолит как в фильме Кубрика

В штате Юта обнаружили блестящий металлический монолит посреди красных скал. Об этом сообщает местный новостной канал KSLTV.

Вертолет Департамента общественной безопасности штата Юта помогал сотрудникам отдела природных ресурсов считать снежных баранов. В какой-то момент команда заметила сверху нечто загадочное.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS — Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020

"Это заметил один из биологов, мы случайно пролетели над этой штукой, — рассказывал потом пилот Брет Хатчингс. — Он сказал "Эй, стой, разворачивайся, разворачивайся!". Я подумал "Что"? А он такой: "Там эта штука, мы должны пойти и рассмотреть ее.

Экипаж повернул назад и посадил вертолет, чтобы получше рассмотреть находку.

Оказалось, что в ущелье посреди красных скал стоит блестящий металлический паралеллепипед около 3-3,5 метров высотой.

"Мы подшучивали, что если кто-то один внезапно исчезнет, все остальные сбегут", — смеется Хатчинс.

По его словам, монолит не выглядел так, будто его уронили, напротив — будто он был там прочно посажен.

"Мы думали, что это какой-то аппарат НАСА или что-то в этом роде", — говорит Хатчингс. Потом, впрочем, пришли к выводу, что научной цели нет. По словам Хатчингса, это выглядело так, будто было создано руками человека. Больше похоже на искусство, чем на пришельцев.

"Может это какой-нибудь артист новой волны или что-то в этом роде, или, знаете, кто-то был большим поклонником "Космической одиссеи" (фильм Стенли Кубрика, монолит там ускорил эволюцию приматов — Delo.ua), — сказал Хатчингс.

Где находится монолит, команда не рассказывает. Боятся, что туда отправятся искатели приключений — и застрянут, после чего придется их выручать. Но пользователи уже пытаюсят вычислить координаты с помощью фото и видео, которые сделали исследователи.

"Это была самая странная вещь, с которой я сталкивался за все годы, а я много летал", — говорит Хатчингс.

Guardian уже строят гипотезы по поводу происхождения и назначения этого монолита. Так, в частности, в монолите из Юты увидели сходство с работами скульпторов-минималистов, в том числе художника Джона Маккракена, который умер в 2011 году. Его галерист Дэвид Цвирнер сообщил, что таинственный объект не был одной из его работ.

"Хотя это не работа покойного американского художника Джона Маккракена, мы подозреваем, что это работа другого художника, отдающего дань уважения Маккракену", — сказал пресс-секретарь Дэвида Цвирнера Guardian.

При этом, Департамент общественной безопасности Юты заявил, что установка сооружений без разрешения на государственных землях под федеральным управлениям незаконна. "Независимо от того, с какой вы планеты", — заявили в ведомстве.