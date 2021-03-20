В Украине появился Открытый университет счастья

За последние десятилетия в рейтингах индекса счастья Украина гарантированно входит в десятку самых несчастных стран. Помочь это преодолеть призван новый проект — Открытый университет cчастья, деканом которого стал Александр Морозов.

Об этом сообщает "Апостроф".

2020 стал испытанием для многих людей — человечество столкнулось с глобальным кризисом, вызванным пандемией Covid-19. Тем не менее 20 марта весь мир отмечает Международный день счастья. Генассамблея ООН учредила его в 2012, чтобы напомнить правительствам, что к счастью стремится любой человек.

По словам декана Открытого университета cчастья Александра Морозова, идея проекта навеяна изучением многочисленных социологических исследований, которые практически в один голос говорят, что украинцев объединяет, как правило, неудовлетворенность жизнью и недоверие к власти. Группа энтузиастов из разных отраслей и видов деятельности решила, что принимать такое положение вещей нельзя, так как быть счастливым заслуживает каждый человек. Участники проекта пришли к единому мнению, что украинцы считают себя несчастными во многом из-за недостатка информации.

Поэтому главной задачей стало дать как можно больше сведений о том, как перестать чувствовать себя несчастным и выйти на дорогу, ведущую к счастью.

"Быть счастливым — какая еще другая идея может так объединять всех людей на планете?! И украинцы не будут здесь исключением! Быть счастливым непросто, но усилия стоят того", — заявляет Александр Морозов.

Участники проекта будут рассказывать украинцам о последних научных исследованиях на тему счастья, раскрывать секреты счастливых людей, учить людей быть свободными, радостными и счастливыми, быть хозяевами своей жизни и своей судьбы. Частью проекта станет серия интервью.

В честь Международного дня счастья своими секретами для слушателей Открытого университета счастья поделилась Алла Клименко — тренер по счастью, психолог и основатель проекта "Upgrade".

Она подчеркнула: "Счастливые люди — это люди, которые берут на себя ответственность за то, что происходит. У нас ответственность для многих означает вину, но это неправильно. Взять ответственность — означает осознать зону контроля над своей жизнью, мыслями и мироощущением… Самое известное исследование о счастье, которое провела американка Соня Любомирски, говорит, что 50% от всего нашего счастья передаётся нам по наследству. Еще 10% — это то, на что влияют внешние обстоятельства. А 40% счастья зависит только от наших мыслей. Поэтому всё в наших руках."