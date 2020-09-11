В Украине снова обнаружили лихорадку Западного Нила

Жителю Зеньковского района Полтавской области установлен диагноз "лихорадка Западного Нила".

Об этом со ссылкой на информацию ГУ "Полтавский ОЛЦ Минздрава Украины" сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

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Указано, что у заболевшего повысилась температура тела до 39 градусов, появились слабость, ломота в мышцах.

Впоследствии больной был осмотрен семейным врачом и госпитализирован.

"Вирусологической референс-лабораторией ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" методом иммунофлюоресценции обнаружены антитела IgG к вирусу Западного Нила", — говорится в сообщении.

По состоянию на 27 августа 2020 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает о 122 случаях заражения, 10 человек умерли: Греция (54 случая, в том числе 8 смертей), Испания (44, в том числе 2 смерти), Италия (22) и Румыния (2). В Испании (провинция Севилья) сейчас продолжается вспышка этой болезни.

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С начала 2020 года из системы сообщений о болезни животных (ADNS) Европейской комиссии было сообщено о 40 вспышках среди лошадей, в частности: Испания (33), Италия (5), Франция (1) и Португалия (1). Никаких вспышек среди птиц не зарегистрировано.

В то же время в Украине существуют Энзоотические территории для лихорадки Западного Нила.

Как известно, пока вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует. Болезнь передается от укуса комаров.

Чтобы защититься от укусов комаров:

- выбирайте одежду с длинными рукавами из плотной ткани;

- используйте средства от этих насекомых;

- в случае необходимости осуществляйте дезинсекцию помещения.

Как отмечается, инфицированный человек не заразен. Пока нет документального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку при условии соблюдения стандартных мер инфекционного контроля.

Напомним, за сентябрь 2018 года в городе Запорожье у 8 человек диагностировали лихорадку Западного Нила.

Также в 2018 году случаи лихорадки Западного Нила фиксировали в Киеве, а в 2017-18 годах — в Полтавской области.