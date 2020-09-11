Происшествия вчера, 16:56

В Украине снова обнаружили лихорадку Западного Нила

Вакцины от нее пока не существует

Фото: pikist.com Фото: pikist.com
Фото: pikist.com

Жителю Зеньковского района Полтавской области установлен диагноз "лихорадка Западного Нила".

Об этом со ссылкой на информацию ГУ "Полтавский ОЛЦ Минздрава Украины" сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

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Указано, что у заболевшего повысилась температура тела до 39 градусов, появились слабость, ломота в мышцах.

Впоследствии больной был осмотрен семейным врачом и госпитализирован.

"Вирусологической референс-лабораторией ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" методом иммунофлюоресценции обнаружены антитела IgG к вирусу Западного Нила", — говорится в сообщении.

По состоянию на 27 августа 2020 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает о 122 случаях заражения, 10 человек умерли: Греция (54 случая, в том числе 8 смертей), Испания (44, в том числе 2 смерти), Италия (22) и Румыния (2). В Испании (провинция Севилья) сейчас продолжается вспышка этой болезни.

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С начала 2020 года из системы сообщений о болезни животных (ADNS) Европейской комиссии было сообщено о 40 вспышках среди лошадей, в частности: Испания (33), Италия (5), Франция (1) и Португалия (1). Никаких вспышек среди птиц не зарегистрировано.

В то же время в Украине существуют Энзоотические территории для лихорадки Западного Нила.

Как известно, пока вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует. Болезнь передается от укуса комаров.

Чтобы защититься от укусов комаров:

- выбирайте одежду с длинными рукавами из плотной ткани;

- используйте средства от этих насекомых;

- в случае необходимости осуществляйте дезинсекцию помещения.

Как отмечается, инфицированный человек не заразен. Пока нет документального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку при условии соблюдения стандартных мер инфекционного контроля.

Напомним, за сентябрь 2018 года в городе Запорожье у 8 человек диагностировали лихорадку Западного Нила.

Также в 2018 году случаи лихорадки Западного Нила фиксировали в Киеве, а в 2017-18 годах — в Полтавской области.

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