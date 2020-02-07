В Украине стартовала регистрация на премию Presszvanie

В Украине началась регистрация на ежегодную премию для журналистов Presszvanie. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации, которая устраивает конкурс.

Для участия в нем организаторы приглашают журналистов и редакторов разных изданий, которые специализируются на темах экономики, общества, культуры и образа жизни.

Премия дает возможность журналисту заявить о себе профессиональному сообществу и показать, что он пишет действительно о важных и достойных внимания вещах. Желающие принять участие могут подать заявку по ссылке.

При этом потенциальные номинанты должны помнить об условиях участия:

• подать статьи могут журналисты деловых, общественно-политических и lifestyle СМИ, а также внештатные журналисты;

• конкурсная статья должна быть опубликованной в течение 2019-2020 годов в украинских или иностранных медиа;

• каждый участник может подать не более двух разных материалов в одну номинацию — список категорий можно посмотреть по ссылке;

• участники могут регистрироваться в нескольких номинациях одновременно.

Те же, кто хочет попасть в жюри премии, должны учесть такие правила:

• зарегистрироваться могут опытные редакторы деловых, общественно-политических, lifestyle СМИ и медиа-эксперты;

• PR-специалисты не могут регистрироваться как жюри конкурса.

Заявки на участие принимаются до 20 марта 2020 года.

Напомним, Presszvanie — ежегодная премия для журналистов и редакторов, которая вручается с 2005 года за лидерство и профессионализм. Проект развивает образовательную платформу и проходит под эгидой общественной организации "Прессзвание Украина", миссия которой — способствовать профессиональному развитию журналистов в Украине, обучая и отмечая заслуги самых выдающихся из них.

Ранее организация совместно с образовательной платформой House of Knowlegde устраивала для украинских корреспондентов обучающую программу "Как говорить с топ-менеджерами на одном языке. Основы бизнеса для журналистов и медиа-менеджеров". Во время нее участники вместе с экспертами-преподавателями определяли, на что необходимо обращать внимание в разговоре с бизнесом, какие вопросы задавать, где искать пробелы и проблемные точки.