Экономика 50 минут назад

В Украине в 4 раза ускорилось падение в базовых отраслях экономики

В сентябре падение Индекса производства базовых отраслей углубилось, прежде всего, из-за существенного падения в сельском хозяйстве

Больше всего на ИПБО повлияло падение в сельском хозяйстве. Фото: pixnio.com Больше всего на ИПБО повлияло падение в сельском хозяйстве. Фото: pixnio.com
Больше всего на ИПБО повлияло падение в сельском хозяйстве. Фото: pixnio.com

Падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в сентябре 2020 года ускорилось до 6,8% г/г.

Это — в 4,3 раза больше, чем в августе (1,6%), следует из "Макроэкономического и монетарного обзора" Национального банка Украины (октябрь 2020 года).

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В частности, в обзоре отмечается, что в сентябре падение ИПБО углубилось, прежде всего, из-за существенного падения в сельском хозяйстве. Спад в последнем обусловлен низкой урожайностью кукурузы и масличных культур и более поздним началом их сбора.

По данным НБУ, ухудшение показателей в агросекторе негативно сказалось и на грузообороте, а усиление карантинных ограничений — на пассажирообороте.

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В то же время, как отмечается, сохранялись признаки оживления потребительского и инвестиционного спроса, о чем свидетельствуют высокие темпы роста торговли (на фоне роста доходов домохозяйств и улучшения потребительских настроений) и строительства (в том числе благодаря увеличению бюджетных расходов на развитие инфраструктурных объектов).

"Падение в промышленности замедлилось под влиянием оживления как внешнего, так и внутреннего спроса", — отмечается в обзоре.

Напомним, в августе 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) замедлилось до 1,6% г/г. Это — в 3,3 раза меньше, чем в июле (5,3%).

Как сообщалось, в октябре НБУ сохранил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохраняется на уровне 6%.

Ранее заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что уровень падения украинского валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году не превысит 4,8%.

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