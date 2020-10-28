Украинская власть нашла способ срежиссировать экономический крах

Украинский политический класс и обыватели, как малые дети увлечены "куличиками в своей песочнице" — предвыборной суетой, и не замечают, что происходит в "большом мире". Суета и шум в нашей песочнице поддерживают иллюзию, что "все хорошо" и ощущение причастности к большим делам.

А тем временем в большом мире начинается глобальный экономический переворот: эти процессы пока лишь бросают незаметную тень на нашу национальную песочницу, их пока никто не замечает. Для беззаботно резвящейся украинской элиты вскоре встанет вопрос "с кем дружить": авторитет и мощь прежних покровителей и союзников сдуваются. Если украинская элита не найдет в себе мужества взглянуть правде в глаза — украинскую экономику ждут тяжелые времена.

Украина умудрилась рассориться с мощным союзником и перспективным бизнес-партнером, набирающим новые экономические обороты, — Китаем. Уже даже в США признают, что в затяжной гонке за глобальное лидерство страна то ли устала, то ли отстала, то ли не хватило сил. Пока экономики привычных лидеров стран Запада сдуваются под давлением последствий пандемии и глобального локаута, Китай показал прирост экономики на 5%, соседний Тайвань — на 7%.

"Время на стороне Китая, а не Соединенных Штатов", — заявил один из наиболее удачливых инвесторов и управляющий одними из крупнейших фондов Рэй Далио основатель Bridgewater Associates на Глобальной конференции Института Милкена. Как передает его слова агентство Reuters "Ситуация для новой администрации США будет сложной, судьба на стороне Китая".

Далио обратил внимание на быстрое восстановление экономики Китая после эпидемического шока, а также рост привлекательности рынков акций Поднебесной для международных инвесторов. "Стране не нужно печатать деньги. Вы будете свидетелями интернационализации юаня, которая умышленно сдерживалась, поскольку представляет угрозу американскому миропорядку", — описал вкратце будущее глобального экономического расклада основатель инвестфонда Pure Alpha, который с декабря 2005 года увеличил стоимость своих активов в 32 раза — с $300 млн до $9,5 млрд на конец декабря 2019 года.

Это лучше всего иллюстрирует дальновидность этого гуру инвестиций, который сумел не только предсказать назревающий банковский коллапс и обвал кредитных рынков в 2008 году. Его флагманский фонд Pure Alpha в 2008 году заработал сумасшедшие по американским меркам почти 10%, в то время как другие инвесторы, не заметившие будущего тренда, буквально выбрасывались из окон.

От макро — к микро: подконтрольная одному из богатейших людей Китая Джеку Ма финансово-технологическая компания Ant Group Co. согласовывает с регуляторами проведение первичного публичного размещения (IPO) акций на биржах в Гонконге и Шанхае, оно может стать исторически одним из крупнейших привлечений капитала.

Но интереснее другое — результативность компании, которая впервые раскрыла некоторые свои финансовые параметры, свидетельствующие о том, что и компании Китая идут против глобального "понижательного" тренда. Пока глобальные корпорации считали убытки, чистая прибыль Ant Group Co. в первой половине 2020 года (пик пандемического локаута в КНР и мире) составила $3,2 млрд — это более чем в десять раз превышает показатель благополучных января—июня 2019 года, а выручка компании выросла примерно на 40%.

Страны Европы уже показывают, что не готовы ловить каждое слово из Вашингтона и брать под козырек, выполняя прихоти национальных интересов США в китайском вопросе в ущерб собственным интересам. Яркий пример — американо-португальская перепалка: посол США в Португалии открыто заявил, что эта страна является частью "поля битвы" между Вашингтоном и Пекином, и Лиссабону придется "выбирать между своими союзниками и китайцами".

Предметом спора стало возможное применение американских санкций к португальским компаниям, таким как Mota-Engil, если они согласятся продать 30% своих акций китайской коммуникационной строительной компании. В ЕС устали от окриков и одергиваний из Вашингтона, который понуждает страны Европы "подпевать" в такт партитуре американских интересов в ущерб собственным: президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза совершенно невежливо и недипломатично ответил на это заявление: "Именно избранные португальцами представители — и только они — решают свою судьбу".

Каков контраст! Украина же в это время по просьбе США и ради их политических прихотей самозабвенно гробит своего производителя авиационных двигателей "Мотор Сич", вбивая клин между собой и своим экономическим партнером №1. А ведь именно торговля с Китаем позволила нашей стране удержаться от срыва в экономические тартарары — экспорт украинской продукции в Поднебесную сделал ее торговым партнером №1.

Добавим к этому растущий китайский рынок с полутора миллиардами едоков — это в два раза большая численность потребителей, чем США и ЕС вместе взятых, это бездонный рынок для украинского агросектора, поставщиков сырья для китайской промышленности, безграничные возможности производственной и логистической кооперации. Для увядающей украинской авиационной промышленности и двигателестроения — это последний шанс выжить и воспрянуть.

Перспективы заполучить подряды в авиационной индустрии Китая, заручившись поддержкой и инвестициями представителей местного бизнеса, — мощный импульс и широкий канал привлечения денег и прибыли. Что же делает Украина? Здесь блокируют крупнейшую в истории независимости инвестицию в размере миллиард долларов в высокотехнологичном промышленном секторе по производству авиационных двигателей.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский, по случаю важнейшего национального праздника Китая, заявляет о подготовке заседания украино-китайской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и выражает надежду на личную встречу с руководителем КНР. За месяц до этого заявления по инициативе украинской Генпрокуратуры наложен четвертый (!!!) арест на акции компании "Мотор Сич", в покупку которой китайские инвесторы вложили около миллиарда долларов.

Отличный фон для будущих переговоров о расширении украино-китайского экономического сотрудничества. Китайцы не настолько наивны, чтобы работать по принципу "заходи — не бойся, оберут — не плачь". Интересно посмотреть на лица правительственных чиновников эпохи президентства Владимира Зеленского, когда китайские коллеги зададут им вопрос: "А почему вы продолжаете блокировать инвестицию компании из КНР, как это делалось при президенте Порошенко? Кому это теперь выгодно в Украине?".

Тревожный звоночек — заявление о вхождении Украины в "красный список" для компаний из Поднебесной. Это запрет на инвестиции и долгосрочное сотрудничество с Украиной и ее компаниями. Масштабы наших потерь несложно оценить: Китай — один из крупнейших глобальных провайдеров прямых инвестиций в экономики стран мира, которые составляют $100-150 млрд в год.

Есть ли Украине смысл ссориться с последней крупнейшей растущей экономикой мира, равно как с единственной в мире растущей авиаиндустрией? Простой здравый смысл говорит нам обратное. А если оглянуться на происходящее в "большом мире", поднявшись над уровнем собственной песочницы, — мы наблюдаем смену глобальных лидеров, появление новых и закат старых. Это естественный процесс. И почему бы украинской власти не последовать примеру португальцев, которые резко отреагировали на одергивания и угрозы из Вашингтона?

Тем более, что гражданам США вскоре придется дать оценку агрессивному экономическому изоляционизму Трампа — ведомый "фантомной манией величия" под лозунгами "Make America Grate Again!", он развязал глобальную санкционно-экономическую бойню. Она же истощила и разобщила саму Америку — об этом открыто пишут влиятельные американские СМИ, в том числе "голос крупного бизнеса" Fortune критикует последствия правления Трампа и прогнозирует отставание США в глобальной гонке за лидерство.

Не лучше ли Украине перестать по привычке рефлексировать на позицию США, и взглянуть на происходящее в мире сквозь призму собственных стратегических интересов? История с "Мотор Сич" уже показала, что США не могут дать Украине ничего, кроме обещаний. Но слепая вера украинцев в идею "запад нам поможет" слишком дорого обходится для нашей экономики — об этом я уже писал ранее.

Вбить клин между Украиной и Китаем — простейший способ подорвать шаткий украинский экономический баланс в хрупком и непредсказуемом постпандемическом мире. Выбор Украины, с кем вместе стагнировать или вместе расти, определит экономическое и даже технологическое будущее страны на многие годы вперед.