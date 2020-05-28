В Украине возродят Санитарно-эпидемиологическую службу — Минздрав

Руководство Министерства здравоохранения изучает возможность восстановления в Украине Санитарно-эпидемиологической службы.

Об этом заявил на ежедневном брифинге глава Минздрава Максим Степанов, сообщает пресс-служба его ведомства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Среди вариантов, которые рассматриваются, — создание службы в составе Минздрава, а не как отдельного центрального органа исполнительной власти.

По словам министра, у этой службы будет четкий функционал, который, среди прочего, будет включать:

- проведение противоэпидемических мероприятий;

- установление инфекционного контроля;

- реагирование на эпидемические ситуации.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что недоволен нынешними тарифами на медицину, которые были заложены в медицинскую реформу, а также тем, что она предполагает закрытие больниц и увольнение медиков.