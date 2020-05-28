В Украине возродят Санитарно-эпидемиологическую службу — Минздрав

Руководство Министерства здравоохранения изучает возможность восстановления в Украине Санитарно-эпидемиологической службы.
Об этом заявил на ежедневном брифинге глава Минздрава Максим Степанов, сообщает пресс-служба его ведомства.
Среди вариантов, которые рассматриваются, — создание службы в составе Минздрава, а не как отдельного центрального органа исполнительной власти.
По словам министра, у этой службы будет четкий функционал, который, среди прочего, будет включать:
- проведение противоэпидемических мероприятий;
- установление инфекционного контроля;
- реагирование на эпидемические ситуации.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что недоволен нынешними тарифами на медицину, которые были заложены в медицинскую реформу, а также тем, что она предполагает закрытие больниц и увольнение медиков.