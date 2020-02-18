В Украине выросли зарплаты у представителей самых опасных профессий

За год наблюдалась динамика роста заработных плат для людей, которые работают в рисковых условиях — в частности, заработок водителей вырос на 25%, а оклад строителей стабильно остается самым высоким среди все специальностей, связанных с опасностью. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провело "OLX Работа".

По данным Госслужбы по вопросам труда, в 2019 году самыми опасными профессиями были слесарь, газосварщик, машинист установок, водитель, строитель, охранник и определенные профессии сельскохозяйственного сектора.

Наиболее опасными за январь 2019 и 2020 годов стали профессии слесарь ​​и газосварщик — 8 смертельных случаев.

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По данным "OLX Работа", платить этим работникам были готовы 10 500 грн, а в 2019 их ставка выросла до 12 500 грн.

"Далее идет позиция машиниста установок, которая была самой опасной в январе 2020 — 5 травматических случаев. Их заработная плата в 2019 году поднялась на 10% и составила 11 000 грн. Рабочие сферы сельского хозяйства получили травмы 7 раз, а их заработок в 2019 году составил 9 750 грн ", — говорится в исследовании.

Самое существенное повышение оклада у водителей — на 25%, средний заработок составлял 15 000 грн.

Позиция водителя находится на 2 месте среди самых опасных за январь 2019 года и 2020 года — 7 травматических случаев.

"Строители, как представители одной из самых рискованных профессий, получали самую высокую заработную плату, а именно 14 200 грн в 2018 году и 15 000 грн в 2019 году, а травматических случаев за январь 2019 и 2020 насчитывается 6", — заявили в "OLX Работа".

Профессия охранника тоже в рейтинге самых рискованных профессий — 4 смертельных случая за период, а заработная плата, по сравнению с другими, была самой низкой — 7 700 грн в 2019 году, что на 19% выше прошлогодней.

Отмечается, что в Харькове заработная плата для представителей рабочих профессий выросла на 25% и составила 10 000 грн. Повышение на 25% также произошло в Киеве и Сумской области, но количество смертельных случаев здесь меньше, чем в Харькове.

В Винницкой области, где за год смертей на работе стало больше на 12, заработная плата выросла на 21,4%. В некоторых регионах работодатели повысили зарплату работникам опасных профессий, несмотря на то, что статистика смертности была такой же.

В Черниговской области оклад увеличился на 23% — в среднем неизменно 11 несчастных случаев в год. Наименее существенный рост заработной платы был в Хмельницкой области — на 10,3%, где количество смертельных случаев в 2018 и 2019 годах не имело динамики.