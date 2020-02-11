В Украине запустили сервис, который перечисляет деньги за безопасное вождение

В Украине запустили программу, которая перечисляет водителю деньги за безопасное вождение. Об этом Delo.ua рассказали в пресс-службе разработчика мобильного приложения "Штрафы UA".

Новый сервис работает на базе давно функционирующего приложения "Штрафы UA", он позволяет оценить манеру вождения конкретного водителя и мотивировать его улучшать ее. За ответственное поведение водитель получает денежное вознаграждение — до 18% кэшбека от суммы страхования.

Сейчас услуга работает только на IOS-платформе, но в будущем разработчики обещают запуск и для гаджетов на основе Android. Приложение с сервисом можно скачать здесь.

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При первом запуске программа предлагает совершить пользователю 10 поездок — на основе их анализа будет сформирован первый рейтинг. В дальнейшем он будет постоянно меняться в зависимости от поведения водителя на дороге. От рейтинга будет зависеть сумма кэшбека на страхование.

Пользоваться новой услугой просто — достаточно запустить приложение, нажать кнопку "Безопасное вождение", а потом активировать функцию анализа, нажав кнопку "Начать использование и авторизоваться". После начала поездки система запустит в фоновом режиме мониторинг, а по завершению путешествия автоматически высчитает рейтинг.

Программу разработал стартап "Штрафы UA" при поддержке Министерства инфраструктуры. В частности, разработчики победили в конкурсе Open Data Challenge и получили финансовую помощь от проекта USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах / TAPAS".

"Приложение "Штрафы UA" работает с 2016 года. За это время мы увидели, что штрафование не уменьшает количество аварий. Изучая опыт различных стран, мы поняли, что проблему можно решить, если предоставить эффективный способ приучить себя сознательно быть более ответственному управлению. Материальное вознаграждение в этом случае работает лучше, чем штрафы. Так родилась идея разработать приложение, которое позволит формировать сознательность легко и удобно", — рассказал основатель сервиса Денис Дмитров.

Сегодня сервисом уже начали пользоваться более 10,5 тысяч человек. Также уже появилась и первая статистика — по данным разработчиков, большинство водителей (83%), превышают безопасную скорость, многие же пользуются телефоном во время вождения, что в половине случаев приводит к авариям.

Также разработчики запустили особый виджет, который показывает, в каких городах и областях самые ответственные водители: так, самые сознательные ездят на Николаевщине, в то же время больше всего нарушают правила движения в Волынской области.

Инициативу украинского стартапа прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий: "Чтобы решить проблему, нужно массово приобщиться к формированию осознания, что авария может не произойти. Мировая практика показывает, что это возможно достичь благодаря рейтингованию городов и стран. Считаю, что руководители украинских областей и мэры городов должны уделять этому внимание и следить за рейтингом в своей местности. Надеюсь, вместе мы сможем свести количество ДТП к минимуму".