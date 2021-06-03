Политика и экономика 1 час назад

"В Україні чиновники не мислять категоріями стратегій", — президент МАУ Євген Дихне

Євгеній Дихне звернув увагу на необхідності створювати як можна більше профільних площадок для діалогу бізнесу з органами влади, які продовжуватимуть працювати в незалежності від ротацій у кабінетах чиновників

"В Україні чиновники не мислять категоріями стратегій", — президент МАУ Євген Дихне "В Україні чиновники не мислять категоріями стратегій", — президент МАУ Євген Дихне

Коли в Україні буде можливість вибудовувати стратегію на довгі роки, тоді розпочнеться реальний розвиток економіки. Про це під час своєї доповіді на V Міжнародному відкритому GR-форумі, який пройшов у Стамбулі, заявив СЕО авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". 

СЕО МАУ відзначив, що після багатьох років роботи в реальному секторі економіки переконався, що лобізм є невід'ємною частиною успішного бізнесу. 

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Євгеній Дихне вказав на недоліки, які є в України як в держави, у якій вкрай важко лобіювати і реалізовувати довгострокові проєкти. При цьому, за його словами, такі недоліки відсутні в Туреччині і Казахстані, де є стійка вертикаль влади. 

"Україна — це держава із демократією, що бурхливо розвивається. Туреччина і Казахстан мають більш авторитарну систему управління, що відображається на сфері лобізму. У державах, де є стійка вертикаль влади, лобісти можуть відстоювати стратегічні задачі. В українській демократії, поки ти добираєшся до кабінету, там вже сидить не той чиновник, який сидів вчора. Тому ти позбавлений можливості будувати реальну стратегію", — розповів Дихне.

СЕО МАУ переконаний, що коли в Україні буде можливість вибудовувати стратегію на довгі роки, тоді розпочнеться реальний розвиток економіки. Також Євгеній Дихне звернув увагу на необхідності створювати як можна більше профільних площадок для діалогу бізнесу з органами влади, які продовжуватимуть працювати в незалежності від ротацій у кабінетах чиновників.  

"В Україні чиновники не мислять категоріями стратегій. Має бути введене поняття стратегії в усі сфери діяльності держави і бізнесу. Тоді, пролобіювавши один раз правильну стратегію розвитку у будь-якій сфері, ми отримаємо довготривалий результат", — резюмував СЕО МАУ.

ДОВІДКА

Євген Дихне — СЕО "Міжнародних авіаліній України" — найбільшої авіакомпанії в Україні. У грудні 2019 року він був визнаний одним з 100 найбільш впливових українців за версією журналу "Focus". З 2016 по 2019 роки Дихне був головою авіаційного комітету Торгово-промислової палати України. 

V Міжнародний відкритий GR-форум пройшов 26 травня 2021 року у Стамбулі (Туреччина). Це одна з перших глобальних конференцій у світі, що в 2021 році зібрала в гібридному режимі, із дотриманням всіх карантинних правил, найкращих юристів, лобістів, політиків, консультантів, професіоналів у сфері банкінгу та платіжних систем, впливових підприємців, PR та GR-спеціалістів із США, Туреччини, Казахстану, Румунії, Індії, Греції, України.  

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