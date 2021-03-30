ВАКС закрыл дело против "помощника" Грымчака из-за его смерти от Covid-19

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 30 марта постановила закрыть уголовное производство по обвинению Игоря Овдиенко, который фигурирует в деле против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака как его помощник и соучастник.

Как отмечается в сообщении ВАКС, производство закрыли на основании пункта 5 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса, то есть в связи со смертью обвиняемого. Полный текст постановления суд обещает опубликовать 5 апреля в 13:30.

Напомним, Овдиенко обвиняли по части 4 статьи 190, части 4 статьи 27, части 2 статьи 15, части 3 статьи 369, части 4 статьи 369 УК (подстрекательство к мошенничеству в особо крупных размерах, подготовка к получению взятки).

По версии стороны обвинения, Грымчак и его помощник требовали 1,1 млн долларов за принятие определенных решений судьями Верховного суда, чиновниками Министерства культуры и Киевской городской государственной администрации, влияния на которых в действительности не имели.

Их задержали 14 августа 2019 года во время получения части суммы в размере 480 тысяч долларов. Грымчак был арестован и провел в СИЗО почти полгода: в конце января 2020 года меру пресечения ему смягчили на домашний арест. Сам же Овдиенко был выпущен под домашний арест еще раньше — 11 декабря 2019 года.

При этом экс-замминистра отрицает, что Овдиенко, приходящийся родным братом его жене Юлии, был его "помощником". Дело против себя он называет полностью сфальсифицированным.

Овдиенко же, как уточнил Грымчак на своей странице в Facebook после объявления ВАКС, умер от Covid-19, и его смерть стала тяжелой утратой для семьи.