Важность страхования: как работают страховые компании в условиях карантина 

В перечне субъектов хозяйствования, которым Кабмин разрешил работать и в условиях карантина наряду с розничной торговлей продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи и ведением банковской деятельности оказалась и страховая деятельность.

В офисе и вне офиса

Несмотря на то, что страховые компании (СК) имеют полное право не закрывать свои офисы и вести полноценную деятельность, большинство из них перевело основную часть своих сотрудников на режим дистанционной работы. При этом, сами офисы СК работают, как правило, в обычном режиме рабочего дня. Правда, сотрудников, готовых обслужить там своих клиентов, осталось в офисах совсем мало.

Сокращение количества своих сотрудников в офисах в СК объясняют как заботой о здоровье самих своих сотрудников, так и сокращением самого количества посетителей.

Тем не менее, отсутствие очередей под отделениями страховых на маневр тех, которые сегодня наблюдаются под аптеками, продуктовыми магазинами и банками, и минимальное количество людей в помещениях, не останавливает страховые компании от введения там санитарных мер.

Так, сотрудников обеспечили защитными масками, перчатками, средствами дезинфекции для рук и так далее. Некоторые компании предлагают их своим клиентам, которые все же решились прийти в офис. Сами помещения периодически дезинфицируются. Сотрудники, которые имеют признаки ОРВИ, к работе в офисах СК не допускаются.

Тем временем, Максим Межебицкий, первый заместитель председателя Правления СК ARX, отмечает значительный рост нагрузки на онлайн-сервисы.

Наиболее востребованным онлайн-продуктом среди украинцев в условиях карантина в ARX называют ОСАГО (Обязательное страхование автогражданской ответственности). Следует сказать, что электронный полис автогражданки, который водители смело могут предоставлять сегодня сотрудникам полиции, был узаконен постановлением Кабмина №258 ровно год назад — 27 марта 2019 года.

"Также в режиме онлайн у нас доступны ДГО, мини КАСКО. Кроме этого на сайте можно оставить заявку по большому количеству других продуктов: несколько разновидностей КАСКО, ДМС, страхование имущества и другое", — говорит Максим Межебицкий.

Отметим, что многие страховые компании в условиях карантина начали принимать документы на выплату в виде сканов и фотокопий онлайн. Правда, оригиналы клиентам все же придется занести в офис по окончанию карантина.

Онлайн-конкуренция

В условиях карантина, который правительство уже продлило до 24 апреля 2020 года — не исключено, что затянуться карантин может еще больше — конкуренция между страховыми компаниями может перейти на уровень онлайн. То есть — в выигрыше будут СК, имеющие хорошо развитый набор онлайн-продуктов. Компании, которые мало инвестировали в онлайн, могут оказаться позади.

Следует сказать, что на украинском рынке уже многих страховых компаний, сайты которых работают в режиме веб-магазинов, с возможностью как купить продукты онлайн, так и заказать их доставку. Однако, до введения карантина украинцы все же предпочитали больше ходить в офисы СК и там все заказывать и оформлять.

"Есть страховые агрегаторы, на которых можно выбрать лучшее предложение и также приобрести страховку онлайн. Также появилось много онлайн сервисов для урегулирования убытков, дистанционной оплаты платежей и прочее. Те компании, которые инвестировали в онлайн последние годы, сейчас, во время кризиса, смогут полноценно работать в удаленном режиме", — говорит Максим Межебицкий.

Тем не менее, заместитель председателя правления СК ARX обращает внимание на то, что работающие в Украине страховые компании имеют набор продуктов и сервисов в онлайне меньше, чем СК США и Европы. "Но все базовые продукты и сервисы есть и работают не хуже, чем на Западе", — отмечает Максим Межебицкий.

Украинское законодательство не всегда способствует полноценной работе в онлайн режиме. Так, в страховании по-прежнему очень много архаичных законодательных норм, которые требуют либо физической подписи клиентов на документах, либо оригиналов документов вместо электронных копий. Но со временем, уверен Максим Межебицкий, все эти шероховатости можно будет исправить.

Развитие качественных онлайн-сервисов требует значительных инвестиций, позволить себе которые могут только крупные страховщики. В связи с этим, украинцы, выбирающие сегодня для себя страховщика, должны быть предельно бдительными — полагаться на мелкие СК, которые работают на рынке недавно и не имеют хорошего запаса прочности и развитых онлайн-сервисов, не стоит. Нужно смотреть на крупных страховщиков, которые работают на украинском рынке давно, имеют позитивную историю и перспективы развития онлайн. Скажем, та же ARX на рынке Украины стабильно работает уже 25 лет и имеет все шансы дальнейшего развития (в том числе онлайн), так как является частью международной канадской страховой группы Fairfax Financial Holdings.

Тем временем, СК, имеющие уже сегодня качественные онлайн-сервисы по автострахованию, получили в период карантина неплохую фору по сравнению с теми страховыми компаниями, которые их не имеют, в виде притока здесь клиентов, так как введение карантина и ограничения пользования общественным транспортом, привело к росту продаж новых автомобилей в Украине. Только за первую неделю карантина, по данным главы информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олега Омельницкого, продажи новых легковых автомобилей в Украине в среднем выросли на 74% по сравнению с предыдущей неделей (9-15 марта). В целом, по состоянию на 21 марта продажи новых легковых авто выросли на 36% по сравнению с февралем, а LCV (малотоннажных грузовых) — на 17%.