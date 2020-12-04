Политика 1 час назад

Венедиктова предлагает сделать невозможным снятие генпрокурора Радой

По ее словам, в случае реализации такой "хорошей идеи" генпрокурор сможет "делать все, что угодно"

Ирина Венедиктова. Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова. Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора
Ирина Венедиктова. Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предлагает принять закон, который сделал бы невозможным увольнение генпрокурора Верховной Радой. Об этом она заявила в эфире телеканала "1+1" вечером 3 декабря.

"У меня есть хорошая идея... законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал, парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителя НАБУ и руководителя САП", — сказала она.

Кратко и по делу в Telegram

По словам Венедиктовой, когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, "он может делать все, что угодно".

Читайте также:
Венедиктова о внешнем управлении: да, ко мне приходят послы и интересуются кадрами

"Хочу сказать, что этим законопроектом я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора. Думаю, что в принципе такая идея может быть поддержана", — заключила она.

Напомним, Рада может выразить недоверие генпрокурору, что влечет за собой его отставку. По этой процедуре 5 мата лишился должности предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка, успевший проработать генпрокурором лишь чуть более полугода.

При этом в ноябре президент Владимир Зеленский заявил, что готов инициировать увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора, если она не продемонстрирует результативную работу по борьбе с коррупцией до конца текущего года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
"НАБУ манипулирует": ОГП объяснил, почему Венедиктова включилась в дело о взятке Микитася
"НАБУ манипулирует": ОГП объяснил, почему Венедиктова включилась в дело о взятке Микитася
Венедиктова о внешнем управлении: да, ко мне приходят послы и интересуются кадрами
Венедиктова о внешнем управлении: да, ко мне приходят послы и интересуются кадрами
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Днепре дома и школы будут обогревать с помощью крематория (ВИДЕО)

  3. Советника Кличко избрали секретарем Киевского горсовета

  4. СБУ провела обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорт" по делу о госизмене

  5. БелАЭС остановили

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...