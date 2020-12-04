Венедиктова предлагает сделать невозможным снятие генпрокурора Радой

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предлагает принять закон, который сделал бы невозможным увольнение генпрокурора Верховной Радой. Об этом она заявила в эфире телеканала "1+1" вечером 3 декабря.

"У меня есть хорошая идея... законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал, парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителя НАБУ и руководителя САП", — сказала она.

По словам Венедиктовой, когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, "он может делать все, что угодно".

"Хочу сказать, что этим законопроектом я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора. Думаю, что в принципе такая идея может быть поддержана", — заключила она.

Напомним, Рада может выразить недоверие генпрокурору, что влечет за собой его отставку. По этой процедуре 5 мата лишился должности предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка, успевший проработать генпрокурором лишь чуть более полугода.

При этом в ноябре президент Владимир Зеленский заявил, что готов инициировать увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора, если она не продемонстрирует результативную работу по борьбе с коррупцией до конца текущего года.