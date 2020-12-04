Венедиктова о внешнем управлении: да, ко мне приходят послы и интересуются кадрами

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что какого-либо внешнего влияния на нее со стороны руководства Украины или представителей иностранных государств нет. Об этом она заявила в эфире телеканала "1+1" вечером 3 декабря.

"Я могу сказать не как политик, а как правоохранитель о моем внешнем управлении. Есть ли у меня внешнее управление? Да, ко мне приходят послы... У меня внешнего управления нет", — заявила генпрокурор.

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По словам Венедиктовой, иностранные послы, приходящие в Офис генпрокурора, интересуются работой кадровых комиссий или назначениями на должности. При этом она подчеркнула, что сама ни разу не была в посольстве США.

"И мы возвращаемся к вопросу: "чей я парень?" Решения, которые мною принимаются, — это мои самостоятельные решения. Конечно, я прислушиваюсь к мнению президента. Конечно, я могу понять, какая у него позиция, может быть. Но он не вмешивается в уголовную юстицию", — заявила генпрокурор в ответ на вопрос, выполняет ли она какие-либо указания Владимира Зеленского.

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Напомним, в октябре Зеленский заявлил, что готов инициировать увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора, если она не продемонстрирует результативную работу по борьбе с коррупцией до 1 января.

Накануне же Национальное антикоррупционное бюро заявило о незаконной смене Венедиктовой процессуальных руководителей в деле о взятке экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася за недостоверные данные в экспертизе по делу о схеме с квартирами Нацгвардии.

Выяснилось при этом, что в группу прокуроров, занимающихся делом об этой взятке, Венедиктова включила сама себя, но в ее ведомстве считают, что все законно, а НАБУ пытается генпрокурора дискредитировать.

Напомним, что НАБУ и лично его руководителя Артема Сытника поддерживают западные страны, несмотря на неконституционность указа Петра Порошенко о назначении Сытника главой этого ведомства, как и самого права президента назначать главу НАБУ.

При этом Зеленский в ноябре пообещал западным послам, что решения Конституционного суда в отношении НАБУ выполняться не будут и Сытник останется на своем месте, несмотря ни на что.