Политика 40 минут назад

Вибори до міськради у Карлівці вразили: нова партія "Українці" отримала перемогу

31 жовтня на позачергових місцевих виборах до міськради у Карлівській об’єднаній територіальній громаді на Полтавщині більшість голосів отримали дебютанти перегонів "Українці" — 25,06%

Вибори до міськради у Карлівці вразили: нова партія "Українці" отримала перемогу Вибори до міськради у Карлівці вразили: нова партія "Українці" отримала перемогу
PR-материал

Поки більшість ЗМІ стежили за недавніми перевиборами міського голови Харкова та кількох депутатів до Верховної Ради, місцеві перевибори у невеликій Карлівці заслужили не меншої уваги. Карлівка — центр утвореної торік територіальної громади, і це вже другі місцеві вибори за час її існування. Перегони викликали справжній аншлаг: за 26 депутатських мандатів змагалися 383 кандидати від 16 партій. Але найбільшою сенсацією стали результати — новостворена партія "Українці" суттєво випередила і партійні осередки з місцевих еліт, і добре знані політичні бренди "Батьківщину", ОПЗЖ, "Слугу народу" та АПУ, здобувши 7 мандатів.

Згідно з остаточними даними ТВК, до складу Карлівської міськради увійшли 7 партій:

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1. "Українці" — 25,06%;

2. "Батьківщина" — 11,83%;

3. "Довіра" — 11,52%;

4. "Аграрна партія України" — 10,97%;

5. "Сила і честь" — 8,01%;

6. "За майбутнє" — 7,91%;

7. "Опозиційна платформа — За життя" — 5,17%.

Ще 9 партій, з-поміж яких провідні гравці українського політикуму, не подолали 5-відсотковий бар’єр і жодного мандата не отримали. Результати виборів у Карлівці підтвердили кілька важливих тенденцій, про які давно говорять аналітики: електорат загалом втомився від політики як такої; люди розчаровані у реалізації представницької демократії на місцях, яка веде до формування корумпованої влади; виборці не довіряють "старим" політичним силам, натомість підтримуючи новаторів.

Саме такою є всеукраїнська політична партія "Українці". Формально вона з’явилась на політичній мапі Україні у січні 2021-го. Її засновники — підприємці, правники, громадські активісти, нове покоління звичайних українців, котрі прагнуть якісних змін економічних і соціальних умов життя і знають, як їх реалізувати. По суті, у самій назві закладено, що "Українці" — партія самих українців, яка працюватиме саме для українців. Основна економічна ідея нової політичної сили полягає у впровадженні розподілу бюджетів місцевих громад тими, хто їх формує, — платниками податків, тобто у фінансовій децентралізації. Лідер партії "Українці" Андрій Палкін, голова Ради арбітражних керуючих Дніпропетровської області, адвокат і громадський діяч, зазначив, що такий механізм дозволить українцям самим стати владою і змінити систему.

"Наша перемога у Карлівській ОТГ є показовою: ми доведемо, що новий механізм розподілу місцевого бюджету є основою економічної самодостатності й добробуту громади. І в подальшому приклад Карлівки масштабуватимемо для інших українських міст. Для нас це перший крок до майбутніх виборів у всій країні", — прокоментував результати волевиявлення Андрій Палкін.

Зазначимо, що депутатами Карлівської міськради від партії "Українці" стануть самі карлівчани — люди, котрі добре розуміють проблематику і потенціал свого регіону та готові зробити майбутнє громади кращим. Ще до голосування "Українці" створили Центр розвитку Карлівки, щоб кожен її мешканець міг стати співавтором стратегії розвитку міста. Отримавши підтримку виборців і депутатські мандати, "Українці" готові реалізувати слушні ідеї разом з громадою.

"Ми вдячні виборцям за підтримку та довіру нашій політичній силі. Разом ми розвиватимемо простір, у якому живемо, і перетворимо Карлівку на оазу добробуту", — зазначив керівник Карлівського міського осередку політичної партії "Українці", новообраний депутат міськради і, вірогідно, її майбутній секретар Андрій Дуленко.

 

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