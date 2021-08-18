"Видят конкурента". Артур Палатный объяснил политическое давление Банковой на Кличко

Политическое давление на лидера "УДАРа" Виталия Кличко и на партию приведет лишь к еще большей дискредитации власти в глазах украинский.

Об этом заявил на своей странице в Фейсбуке председатель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный.



"Политическое давление приведет лишь к еще большей дискредитации власти в глазах граждан. Избиратели давно научились отличать дешевый фарс и срежиссированное шоу от настоящих доказательств. Власти не удастся нас запугать, так же как и не удастся забрать у нас главное — доверие людей" — отметил Палатный.



Он отметил, что Банковая пытается создать основу, чтобы, вопреки законам, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого выбрали киевлян.



"Банковая понимает, что Виталий Кличко является ее главным конкурентом. У него один из самых высоких рейтингов доверия украинском и наименьший среди политиков антирейтинг. Объединение "УДАР Виталия Кличко" с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти — еще одна причина для усиления давления на нашу партию и ее лидера", — сообщил Палатный.



Председатель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" назвал исчерпывающий арсенал Офиса Президента в борьбе с партией и лично ее лидером: шитые белыми нитками уголовные производства, ручные правоохранители, безосновательные обвинения и рутинные ежедневные обыски.