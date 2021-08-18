Политика 7 минут назад

"Видят конкурента". Артур Палатный объяснил политическое давление Банковой на Кличко

Артур Палатный считает, что "Банковая пытается создать основу, чтобы, вопреки законам, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого выбрали киевлян"

"Видят конкурента". Артур Палатный объяснил политическое давление Банковой на Кличко "Видят конкурента". Артур Палатный объяснил политическое давление Банковой на Кличко

Политическое давление на лидера "УДАРа" Виталия Кличко и на партию приведет лишь к еще большей дискредитации власти в глазах украинский.

Об этом заявил на своей странице в Фейсбуке председатель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный.

"Политическое давление приведет лишь к еще большей дискредитации власти в глазах граждан. Избиратели давно научились отличать дешевый фарс и срежиссированное шоу от настоящих доказательств. Власти не удастся нас запугать, так же как и не удастся забрать у нас главное — доверие людей" — отметил Палатный.

Он отметил, что Банковая пытается создать основу, чтобы, вопреки законам, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого выбрали киевлян.

"Банковая понимает, что Виталий Кличко является ее главным конкурентом. У него один из самых высоких рейтингов доверия украинском и наименьший среди политиков антирейтинг. Объединение "УДАР Виталия Кличко" с другими политическими силами для консолидации усилий в противодействии некомпетентной власти — еще одна причина для усиления давления на нашу партию и ее лидера", — сообщил Палатный.

Председатель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" назвал исчерпывающий арсенал Офиса Президента в борьбе с партией и лично ее лидером: шитые белыми нитками уголовные производства, ручные правоохранители, безосновательные обвинения и рутинные ежедневные обыски.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Выдвижение Зеленского на второй срок не поддерживает почти половина украинцев — опрос
Выдвижение Зеленского на второй срок не поддерживает почти половина украинцев — опрос
Зеленский намерен создать государственную авиакомпанию Украины до конца 2021 года
Зеленский намерен создать государственную авиакомпанию Украины до конца 2021 года
Действующий глава Госкосмоса Тафтай победил в конкурсе на руководителя ведомства
Действующий глава Госкосмоса Тафтай победил в конкурсе на руководителя ведомства
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. За эвакуацией из Афганистана обратились уже 153 украинца — МИД

  3. НБУ вводит в обращение 2 памятные банкноты к 30-летию Независимости Украины

  4. Газопроводы Украины хотят заполнять биогазом. Потенциал есть — где брать инвестиции?

  5. В Китае представили самую быструю зарядку для электрокаров: заряд до 80% всего за 8 минут

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...