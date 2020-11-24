Виктор Березенко: Институт когнитивного моделирования сделал коронакризис своим трамплином

Развитие бизнеса возможно в условиях кризиса без инвестиций, если использовать вызовы в свою пользу. Социальные проекты, связаны с тематикой коронавируса, помогли компании "Институт когнитивного моделирования" не только выжить, но и расшириться. Об этом во время своего выступления на Ukrainian Digital Forum 2020 рассказал основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

"С началом пандемии наша компания реализовала три национальных социальных проекта. Они отвечали на вызовы, созданные коронавирусом. Это крупнейшие в Украине и одни из крупнейших в мире паблики с достоверной информацией о ковиде — "Коронавірус інфо", платформа бесплатной психологической помощи "Розкажи мені" и самое большое образовательное сообщество в Украине "Школа інфо", — сообщил Виктор Березенко.

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Он подчеркнул, что создать самые крупные в стране сообщества удалось без глобальных финансовых инвестиций, а за счет системного подхода.

"Мы построили системную коммуникацию между государственными органами, министерствами, международными коммерческими компаниями Google, Facebook, общественными организациями, бизнесом и волонтерами Красного Креста, UNICEF. Мы упаковали это в простую и понятную для людей форму", — отметил социальный технолог.

Березенко акцентирует: если не ставить деньги главной целью, даже тогда, когда они больше всего нужны, откроются новые возможности. "Денег на социальных проектах мы не заработали, но открыли много возможностей. Таких высоких результатов мы сами не ожидали и смогли использовать возможности и в итоге капитализировали бизнес", — резюмировал предприниматель.

Напомним, что Институт когнитивного моделирования осуществляет коммуникационное сопровождение Минцифры и Минздрава. В партнерстве с Facebook информационной кампанией по пандемии было охвачено 15 млн украинцев, а в сотрудничестве с Google — 6,7 млн. ИКМ создал крупнейшее в Украине сообщество в Viber и Telegram "Коронавірус інфо", оно насчитывает 3,5-4 млн подписчиков, крупнейшее в Украине образовательное сообщество "Школа інфо" и бесплатную службу психологической помощи "Розкажи мені". Компания также сопровождает телевизионные каналы Kyiv.Live и Odesa.Live.