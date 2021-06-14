Виктор Ющенко возглавил набсовет международной платежной системы LEO

Третий президент Украины Виктор Ющенко возглавил наблюдательный совет международной платежной системы LEO. Об этом сообщила пресс-служба МПС.

Кроме Виктора Ющенко в набсовет платежной системы также вошли банкир Виктор Капустин (экс-председатель правления Укрэксимбанка, один из наиболее опытных банковских топ-менеджеров независимой Украины) и вице-президент Ассоциации украинских банков, президент Украинской ассоциации платежных систем Галина Хейло (22 года опыта работы в финансовой и банковской сфере Украины).

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Как отмечает пресс-служба, наблюдательный совет будет курировать главные направления работы МПС LEO, консультируя основных участников и сопровождая её дальнейшее масштабирование как одной из наиболее активно развивающихся украинских платежных систем, созданных небанковскими финансовыми учреждениями.

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"Наша платежная система на всех этапах своего развития делала акцент на профессионализм. Поэтому наш наблюдательный совет состоит из экспертов, тех, кто оказал существенное влияние на формирование рынка, в котором мы работаем. Уверена, опыт и знания Виктора Андреевича помогут нам достичь новых высот", — рассказала глава МПС LEO Алена Шевцова.

Напомним, в марте 2021 года международная платежная система LEO была внесена Национальным банком Украины в категорию важных платежных систем в Украине. Система входит в топ-5 лидеров рынка денежных переводов (данные НБУ за 2020 год) и на данный момент насчитывает 23 участника, среди которых четыре коммерческих банка (IBOX Bank, ComInBank, Sky Bank и Concord Bank), а также 19 небанковских финансовых учреждений: ФК "Система" (бренд Sistema), ФК "Свифт Гарант" (бренд City24), ФК "ЕВО" и другие лидеры отрасли.