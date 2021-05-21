Бизнес 1 час назад

LeoGaming получила лицензию на казино в одесском отеле Alice Place

Казино и букмекерские пункты займут помещение более 480 кв. метров

LeoGaming получила лицензию на казино в одесском отеле Alice Place LeoGaming получила лицензию на казино в одесском отеле Alice Place

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала Лилии Потони разрешение на организацию казино и ведения букмекерской деятельности в Одессе в гостинице Alice Place.

Соответствующее решение комиссия приняла 19 мая 2021 года, о чем сообщается на ее официальном сайте.

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Помещение, где будет работать казино, размещено на втором этаже и крыше гостиницы по улице Академика Королева, 16. Общая его площадь — более 480 кв. метров.

Комиссия подтвердила соответствие помещения требованиям, установленным законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

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"Fintech-компания LeoGaming совместно с отелем Alice Place намерены активно развивать букмекерскую деятельность и офлайн-казино в нашей стране. Мы хотим стать одним из лидеров среди подобных заведений европейского уровня в Украине, поэтому наша команда готова предложить жителям и гостям Одессы качественный и интересный вариант досуга в казино", — отмечает Алена Дегрик-Шевцова.

Alice Place сдана в эксплуатацию в начале 2020 года.

Компания LeoGaming обеспечивает возможность осуществления оплаты онлайн-сервисов пользователями и взаиморасчеты с разработчиками и издателями онлайн-игр.

 

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