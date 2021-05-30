Во Львове построят крематорий — Садовой

Во Львове петиция о строительстве крематория в городе набрала необходимые 500 подписей.

Мэр областного центра Андрей Садовой обещает, что крематорий во Львове будет.

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По его словам, подготовка к строительству уже идет. Крематорий будет расположен возле Голосковского кладбища.

Садовой также обещает в июне объявить архитектурный конкурс, на котором выберут, как будет выглядеть будущий крематорий.

Мэр призвал подписывать петицию за строительство крематория до 2025 года. На момент написания новости петиция уже набрала более 600 подписей — даже больше необходимых 500. Теперь ее должны рассмотреть депутаты Львовского городского совета.

Указано, что во Львове не хватает земли для традиционных захоронений. Сейчас Голосковское кладбище, где и планируют построить крематорий, остается единственным в городе, где хоронят людей. Еще на двух кладбищах разрешены подзахоронения родственников.

Директор Голосковского кладбища Виктор Курочка заявил СМИ, что территории для захоронений хватит примерно на год.

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В то же время в конце апреля бюджетная комиссия Львовского горсовета не проголосовала за выделение денег на архитектурный конкурс. Глава комиссии Наталья Шелестак рассказывала журналистам, что деньги не выделили, потому что не получили ориентировочных сроков строительства и стоимости проекта.

Другой член комиссии, Руслан Кошулинский, объяснил решение тем, что на строительство крематория нет запроса от населения и представителей духовенства. В тексте петиции о строительстве крематория приводят слова представителей церкви, которые указывают, что кремация не противоречит христианству.

Как известно, крематорий на Голосковском кладбище начали строить в начале 1980-х, но впоследствии проект остановили. Сейчас в Украине действуют три крематория: в Киеве, Харькове и Одессе. Также планируется строительство такого комплекса в Днепре.

Напомним, в 2019 году ремонт крематория на Байковом кладбище в Киеве оценили в 32 млн грн.