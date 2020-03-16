Во Львовской области на калийном руднике образовалась карстовая пропасть (ФОТО, ВИДЕО)

Во Львовской области возле Стебника и Трускавца в воскресенье образовался 100-метровый карстовый провал.

Об этом сообщил начальник отдела чрезвычайных ситуаций и защиты и гражданской защиты населения Дрогобычского горсовета Николай Летнянчин.

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По его словам, оползень, который начался еще в 2017 году, продолжается. Новая пропасть по состоянию на 13:00 15 марта по визуальным признакам — 150 на 50 метров. Периметр обвала отвесный. Глубина пропасти — около 100 метров.

Карстовый провал под номером 28 образовался примерно в 150 метрах от предыдущей 27-й пропасти, возникшей 30 сентября 2017 года на территории села Модричи в руднике №2 стебницкого предприятия "Полиминерал".

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На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, геологи, полиция, специальная комиссия ТЭБ и ЧС. Доступ к пропасти перекрыт.

Автомобильную дорогу, которая соединяет Дрогобыч и Трускавец планируют перекрыть и ограничить движение транспорта.

Жителей призывают не приезжать на провал в связи с опасностью.

В мэрии напомнили, что в ночь на 30 сентября 2017 года на территории села Модричи Дрогобычского района в руднике №2 Стебницкого ГГХП "Полиминерал" произошел обвал карстовой породы диаметром 200 метров и глубиной 50 метров.

Напомним, по количеству залежей некоторых цветных металлов Украина занимает первое место в мире, а геологические запасы других требуют дальнейшего изучения и привлечения инвестиций.