Возгорание в Taryan Towers погасло, не начавшись, — девелопер раскрыл детали пожара

Возгорание на строительстве Taryan Towers произошло вечером 2 сентября не привело к тяжелым последствиям. На техническом этаже, на внешней стороне одной из башен комплекса произошло возгорание небольшого сегмента гидроизоляции, и его быстро потушили.

Об этом в своем посте на странице в Facebook сообщил основатель и владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян.

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Девелопер отдельно подчеркнул, что ранее опубликованная информация о том, что якобы причиной стал утеплитель — неверная. "В сториз на видео хорошо видно, что утеплитель является негорючим материалом", — прокомментировал возгорание Мхитарян.

По его информации, загорелся сегмент гидроизоляции, который находился на перекрытии, на внешней стороне здания.

"По технологическому процессу эта гидроизоляция покрывается бетонной стяжкой, после чего она становится полностью закрытой от внешних воздействий", — пояснил он.

Отдельно Мхитарян подчеркнул, что высотные дома во всем мире тушат не пожарными кранами, а системами пожаротушения, которая предусмотрена и в Taryan Towers. Также в доме планируется три специальных лифта для транспортировки пожарных подразделений и два дополнительных, которым также можно воспользоваться.

"У нас предусмотрена спринклерная система пожаротушения во всех зонах общего пользования. На каждом этаже предусмотрены средства индивидуальной защиты и пожарные гидранты, а также сигнализация и система мгновенного оповещения", — заявил он.

"Это возгорание закончилось не начавшись. Но можно констатировать, что это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден", — резюмировал девелопер.

Ранее сообщалось, что вечером, 2 сентября, на стройплощадке Taryan Towers произошло возгорание, которое локализовали в течение 15 минут до приезда ГосЧС.