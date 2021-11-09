Политика 20 минут назад

Выборы мэра Харькова: суд отказал Добкину в пересчете голосов

В штабе Михаила Добкина готовятся подавать апелляцию

Михаил Добкин Михаил Добкин
Михаил Добкин

Окружной административный суд Харькова отказал кандидату в мэры города Михаилу Добкину в исках о пересчете голосов к избирательным комиссиям четырех районов.

Об этом сообщил адвокат политика Анатолий Родзинский в комментарии Укринформ.

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Юристы Добкина обратились в суд с требованием о пересчете голосов в Новобаварском, Слободском, Основянском и Индустриальном районах Харькова, в итоговых протоколах которых наблюдатели ГС "ОПОРА" зафиксировали фальсификации в пользу Игоря Терехова. По заявлению адвокатов, расхождения в протоколах этих районов составляют порядка 2 тысяч голосов и дают все основания для проведения второго тура.

"Считаем, что решения суда имеют формальные признаки. Наши наблюдатели установили, что цифры за Терехова в протоколах УИК меньше, а цифры других кандидатов — больше. При этом два судьи сказали, что больше доверяют протоколам УИК, а третья, хотя и констатировала разные цифры в протоколах УИК, сослалась на то, что установление факта подделки протоколов не входит в компетенцию суда. При этом избирательный кодекс утверждает, что в случае установления расхождений необходимо принимать решение о пересчете голосов", — заявил Родзинский.

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После вынесенных судом решений, адвокаты Михаила Добкина сообщили о намерении обжаловать все четыре решения суда в апелляции.

Напомним, что "Опора" заявила о фальсификации результатов выборов мэра Харькова на ряде участков, где, по утверждению самой организации, у нее имелись наблюдатели. Однако городской избирком отказался пересчитывать на них бюллетени из-за опоздания с жалобой, но "принял к сведению" данные, изложенные в ней. В самой организации при этом не сильно переживают, заявляя, что выполнили свою основную функцию, оперативно сообщив обществу о несоответствиях в районных и участковых протоколах.

По оценке "Опоры", Терехов набрал, с учетом погрешности, около 49-51% голосов1 ноября горизбирком признал победителем выборов Терехова, набравшего, согласно протоколу, 50,66% голосов, что лишь подогрело сомнения в том, преодолел ли он в действительности 50%-ный барьер для победы в первом туре, учитывая заявления о подтасовках при составлении протоколов районных избиркомов. Отметим, что второе место на выборах с более чем двукратным отрывом занял бывший мэр Михаил Добкин.

Отметим, избиратели массово проигнорировали день голосования на выборах мэра Харькова, поэтому явка составила всего 28,6%.

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