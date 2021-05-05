Заполнить нишу или заменить Медведчука? Зачем Борис Колесников создает новую партию

Бывший народный депутат от "Партии Регионов" и "Оппозиционного блока", а также министр правительства Николая Азарова Борис Колесников заявил о создании новой политической партии. Она будет называться "Украина — наш дом" и, по словам политика, будет состоять из "профессиональных селфмедй-людей", представителей промышленности, образования, медицины и бизнеса.

Корреспонденты Delo.ua разобрались, почему новость о политической силе появилась сейчас и какие у нее перспективы на следующих парламентских выборах.

В конце апреля средства массовой информации, со ссылкой на собственные источники, писали, что окружение самого богатого украинца Рината Амхетова обсуждает создание новой политической силы. Собеседник издания описывал ее, как "Партию регионов 2.0". Предполагалось, что в проект привлекут людей с минимальным политическим опытом из бизнес-структур Ахметов, а также его партнеров Вадима Новинского и Бориса Колесникова.

Однако 4 мая в комментарии "Радио свобода" сам Колесников отметил, что произошло определенное недоразумение, хотя он действительно занимается созданием нового политического проекта. Называться он будет "Украина — наш дом", а основная идея — "собрать лучших людей из всех сфер: промышленного и аграрного сектора, сферы информационных технологий, медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего бизнеса".

По словам Колесникова, идея создать такую партию у него возникла давно, поскольку в украинской политике остро ощущается дефицит "профессиональных селфмейд-людей".

"У нас есть специалисты из Львова, Ужгорода, Луцка, Винницы, Одессы, Харькова, Днепра. Из "Оппозиционного блока" в партии пока нет никого, а из "Партии регионов" — несколько человек. Относительно потенциальных избирателей, то они у нас есть везде: где-то больше, где-то — меньше. Но везде, от студенчества до пенсионеров", — подытожил политик, отметив, что конкретные фамилии представителей новой партии будут озвучены на съезде в конце мая.

По словам политолога Владимира Фесенко, не стоит прямо связывать новую партию с Ринатом Ахметовым: бизнесмен не только открещивается от причастности к ней, но и в целом избегает прямого участия в политических проектах после сотрудничества с "Партией Регионов". Ахметов, по мнению эксперта, может поддерживать новую политсилу, финансировать, но напрямую себя с ней не связывать. Главным создателем новой партии станет именно Борис Колесников.

Фесенко объясняет его стремление вернуться в политику с новым проектом желанием реализовать себя именно в этой сфере и, вероятно, повлиять на дальнейшее развитие политических процессов в стране. Более того, некоторым политикам кажется, что, поскольку рейтинг президента Владимира Зеленского и его партии еще недавно снижался, а часть сторонников от главы государства ушла, то у них есть шанс воспользоваться этим электоратом, перетянув его на свою сторону.

"В 2019 году было увлечение "новыми лицами", а в 2020 уже проявилась новая тенденция — запрос на компетентных политиков, успешных управленцев. Возможно, исходя из таких социологических данных, Колесников хочет создать проект, который бы состоял из таких компетентных, успешных администраторов, политических деятелей. Но запрос на компетентных — абстрактный, как и то, во что он может вылиться. Голосовать люди будут не за абстрактную компетенцию, а за конкретных людей. Поэтому для партии в Украине принципиально важно иметь рейтингового лидера. Если такого лидера не будет, но будет, например, два-три десятка людей, известных в своих регионах, имеющих хорошую репутацию, являющихся компетентными и успешными управленцами, это сработает только на местных выборах. На парламентских выборах от этого не будет никакого эффекта. Если не будет рейтингового лидера, то я сильно сомневаюсь, что эта партия достигнет успеха", — говорит эксперт.

Директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко считает, что сейчас лучшее время для запуска новой политической силы, поскольку "Украина — наш дом" будет играть на "бело-голубом" поле. Здесь положительно скажутся последние действия президента Владимира Зеленского, который ввел санкции против Виктора Медведчука и Тараса Козака. Также из-за закрытия трех телеканалов партия "ОПЗЖ" оказалась без медийной поддержки.

"Образовался вакуум, который сейчас может занять вот такая политическая сила, о которой говорит Колесников. Сейчас это выгодная возможность. Тем более, что есть медиаподдержка, есть телеканалы "Украина" и "Украина24" (принадлежат Ринату Ахметову — Delo.ua), есть присутствие предприятий в регионах. Поэтому сейчас то время, когда нужно это делать. Перед самими выборами это может не выстрелить", — объяснил он.

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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, в свою очередь говорит, что вопрос почему это произошло сейчас — самый интересный. Ведь на горизонте нет выборов и никто не понимает когда они пройдут. Однако вместе с тем есть политическая и информационная пауза.

"Сейчас сложились условия, при которых политических проектов никто не развивает, никто деньги в них не вкладывает, никто раскруткой не занимается. На этом рынке огромное количество свободных политических кадров, медиаресурсов, технологов. Мне кажется, что это было сделано по принципу: один день весной весь год кормит. То есть это желание зайти в сферу пока там пусто. Кроме того, заявление актуализирует самого Бориса Колесникова, привлекая к нему публичное внимание и повышая его роль политического игрока, а не только как крупного бизнесмена", — добавляет Бортник.

Он уверен, что на нынешнем этапе можно говорить о привлечении менеджеров средней руки с чистой репутацией из бизнеса или СМИ, тех, кто не ассоциируются с бизнес кругами. Петренко, в свою очередь, вспоминает мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

"Мариуполь сейчас изменился, что активно продвигается в медиа. С одной стороны это политик вроде свой, с того же региона, но в отличии Медведчука занимает проукраинскую позицию. Колесников, отчасти, это и сказал — могут быть вот такие люди, как Бойченко и представители бывшей Партии регионов. Они, наверное, будут играть на разграничении того, что Медведчук и его риторика не очень хорошо. То есть, говорить о том, что нам нужно помнить победу, использовать выражение "Великая Отечественная война", что мы лояльно относимся к использованию русского языка. Но не переходить границ, играя на русских нарративах вроде "Украина — failed state", "Спутник — лучшая вакцина" и всякое такое", — объяснил Петренко.

Эксперт уверен, что к проекту будут привлекаться политики с умеренной позицией и это будет ключевым моментом. По мнению Фесенко, новая политическая сила будет работать на стыке двух ниш — пророссийского электората, где доминирует "ОПЗЖ", и электората Зеленского. Бортник резюмирует, что успехи партии будут зависеть от того, насколько серьезным окажется подход к проекту: как к нему отнесутся Ахметов и Новинский, будут ли отношения с западными партнерами и Россией. Политолог уверен, что результат зависит от качества работы технологов и команды Колесникова, однако добавляет — с учетом раннего старта у этого проекта есть все шансы раскрутиться до парламентского уровня и преодолеть электоральный порог в 5%.

Илья Требор и Дарья Нинько, специально для Delo.ua