Политика 1 час назад

Завершился первый этап конкурса на прокуроров САП: 100% баллов набрали только 2 кандидата

Успешно этот этап прошли 372 человека из 574

Завершился первый этап конкурса на прокуроров САП: 100% баллов набрали только 2 кандидата Завершился первый этап конкурса на прокуроров САП: 100% баллов набрали только 2 кандидата
САП

В Украине завершился первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий в Facebook.

"Сегодня завершен первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП", — написал он в соцсети.

По информации Холодницкого, всего тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата. При этом 59 человек не явились на сдачу теста, однако они будут иметь возможность пройти его 25 февраля, если причина неявки уважительная.

Кратко и по делу в Telegram

"Успешно этот этап прошли 372 человека, которые будут допущены к следующему этапу, из которых: максимальных 100 баллов набрали только 2 кандидата; 95-99 баллов — 61 кандидат; 90-94 балла — 107 кандидатов; 80-89 баллов — 202 кандидата", — уточнил глава САП.

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Указано, что следующий этап отбора — тест на общие способности — состоится 29 февраля 2020 года.

Как известно, конкурс был объявлен 22 января.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что у них с "Джокером", который с октября начал публиковать переписки с депутатами Верховной Рады, был разговор в мессенджере, где пранкер сообщил, что у него есть ценная информация для уголовных производств, однако предоставит он ее еще не скоро.

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