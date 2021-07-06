Общество 60 минут назад

Зеленский не намерен увольнять Татарова

"Никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством"

Олег Татаров. Фото: credence.com.ua Олег Татаров. Фото: credence.com.ua
Олег Татаров. Фото: credence.com.ua

Президент Владимир Зеленский дал понять, что не будет увольнять Олега Татарова с должности заместителя главы своего офиса.

Об этом свидетельствует его ответ на соответствующую электронную петицию, поданную 26 марта на сайте Офиса президента главой "Центра противодействия коррупции" Виталием Шабуниным и набравшую более 25 тысяч подписей, что требуется для получения реакции президента.

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Зеленский отмечает, что статьей 19 Конституции установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

В свою очередь органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Глава государства ссылается на положение об Офисе президента Украины, утвержденное указом №436 от 25 июня 2019 года, по которому ОП является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным президентом в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 106 Конституции.

"ОП в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, актами Президента Украины, Кабинета Министров Украины, международными договорами Украины, заключенными в установленном порядке", — заключил Зеленский, не приведя более каких-либо иных тезисов.

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Шабунин же призывать уволить Татарова а связи с тем, что Национальное антикоррупционное бюро объявило ему о подозрении в соучастии в даче взятки экс-нардепом и экс-главой "Укрбуда" Максимом Микитасем заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД за "нужные" результаты экспертизы по другому делу.

Оно, в свою очередь, касалось нанесения государству ущерба в сумме более 81 млн грн вследствие неравноценной замены объекта строительства жилья для Национальной гвардии со строившегося дома в центре Киева на месте воинской части на другой дом, строившийся на окраине. Подозреваемым по нему проходит сам Микитась, которого НАБУ в данной ситуации использовало в качестве разоблачителя коррупции. При этом последнего в марте выпустили из СИЗО, вскоре после чего тема аферы с квартирами для Нацгвардии, в частности связи с ней Татарова, свое развитие в публичной плоскости прекратила.

Отметим при этом, что сам Зеленский комментировал ее еще в декабре, когда и всплыла информация о возможной причастности Татарова к даче взятки. Президент тогда заявил, что Татаров в связи со скандалом был отстранен от ведения дел во избежание конфликта интересов, подчеркнув, что дело касается событий 2017 года, когда ни он не был главой государства, ни замглавы его офиса не занимал текущую должность.

Ранее же Зеленский заступался за Татарова, заявляя о несправедливости критики его работы в правоохранительных органах во время Майдана.

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