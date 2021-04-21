Зеленский подписал закон о призыве резервистов в течение суток без мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение нового вида военной службы — по призыву из числа резервистов в особый период, то есть без объявления мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Этот документ позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время стремительно нарастающей военной агрессии, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности", — отмечается в сообщении.

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Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ (то есть сам Зеленский) по представлению Главнокомандующего ВСУ (ныне это Руслан Хомчак).

В решении будут определяться категории резервистов, которых необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва.

На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотрены для мобилизованных лиц. В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы.

Также подписанный президентом закон реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах.

В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Усовершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберіг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

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Кроме того, закон осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или утерю по неосторожности военно-учетных документов.

Также вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период; от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

Напомним, соответствующий законопроект №3553, поданный Зеленским еще в мае 2020 года, Верховная Рада приняла в целом 30 марта. Принятому закону, как сообщает пресс-служба президента, уже присвоен №1357-IX.

Как отмечал ранее председатель профильного парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, закон позволяет в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства оперативно, в течение суток, призвать уже имеющийся резерв (хотя в самом законе такой нижний предел этого срока не указывается). В такой резерв войдет небольшая группа граждан, которые уже отслужили и имеют боевой опыт.