Зеленский призвал мир не допустить возвращения России в G7

Международное сообщество не должно допустить возвращения России в "Большую семерку" (G7) пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Поддержку Киеву в этом вопросе пообещала Канада, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

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"Джастин Трюдо (премьер-министр Канады) заявил, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не будет давить на Россию в этом вопросе", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украине во время поиска мира с Россией нужны ее международные союзники, которые должны твердо держаться во время переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести саммит "Большой семерки" в сентябре и пригласить на него Россию.

Позже президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он имел возможность предотвратить аннексию украинского Крыма Россией, однако тот с этим не справился.

Против возвращения РФ в G7 сразу же выступили в правительстве Британии, заявив, что всячески будут блокировать этот процесс.

Премьер Канады Трюдо также заявил о невозможности возвращения России в G7 из-за нарушения международных норм и правил.

Не видит оснований для возвращения РФ в "Большую семерку" и Германия.

В свою очередь президент Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит "Большой семерки" (G7).