Живые цветы: как легче всего выбрать букет и подарить приятные эмоции своим близким

Согласитесь, сложно представить любой праздник без букета цветов flowers.ua/ru/bukety-tsvetov. Свежие цветы поднимают настроение даже в хмурый день и могут послужить отличным презентом к любому поводу. Если вы не знаете, какой подарок подарить, выбирайте цветы. Это всегда беспроигрышный вариант.

Но, чтобы не попасть впросак, важно понимать значение тех или иных сортов растений. Специалисты компании FlowersUA, которая занимается доставкой цветов, поделились с нашими читателями полезной информацией о том, какие цветы стоит дарить любимой девушке, а какие маме или коллеге по работе.

Зачем дарить цветы

Купить цветы можно по любому случаю, но каким бы ни был повод, подаренный вам букет будет означать, что вы важны для кого-то. Цветами можно продемонстрировать любовь и привязанность, признательность, подбодрить человека, если он заболел, или же выразить букетом свои соболезнования.

Цветы действительно улучшают настроение, и это связано не столько с их красотой, сколько с оттенками и ароматами бутонов. Манящие, сочные тона активируют в головном мозгу участок, который отвечает за позитивные эмоции. А приятный запах действует успокаивающе и помогает организму сконцентрироваться.

Язык цветов

У каждого сорта цветов есть своя символика. Эту символику изучает такая наука, как флориография. Корнями флориография уходит в древние времена, и берет свои истоки из учений Японии. Итак, согласно языку цветов, разнообразные оттенки лепестков несут свои уникальные значения:

Белый — это цвет юности, невинности, чистоты и естественной красоты. Дарите цветы с белыми бутонами не своим возлюбленным, а, например, детям, сестрам.

Красный — это цвет пылающей любви и жгучей страсти. Красные цветы будут не просто говорить, а кричать о необузданных чувствах и самых тайных желаниях.

Розовый — этот цвет, полученный при смешении красного и белого, олицетворяет некий баланс чувств. Купить букет розовых роз можно, например, на первое свидание, когда ваши отношения только зарождаются и еще ни о чем нельзя сказать наверняка.

Желтый — это цвет тепла, солнца и ярких красок. Среди многих людей бытует мнение, что желтые цветы — вестники разлуки, но это вовсе не так. Желтые лепестки — это о радости, уюте, счастье и верной дружбе.

Значение оранжевых цветов практически такое же, как и у желтых, однако, оранжевый принято считать цветом защиты и мужества, поэтому оранжевые цветы можно дарить даже мужчинам.

Фиолетовый и сиреневый — цветы данных оттенков смотрятся очень оригинально. Такой букет может стать отличным подарком неординарным личностям. Кроме того, фиолетовые цветы означают уважение. Еще в середине XVIII века подобные композиции преподносили князьям и прочей знати, так как они считались символами богатства, роскоши и высокого положения в обществе. Поэтому смело вручайте фиолетовые лилии или другие сорта цветов своему боссу или преподавателю.

Цветы с синими бутонами говорят о преданности, мудрости и стабильности. Если вы на 100% уверены в своих чувствах, подарите второй половинке синие цветы.

А вот цветы с голубыми бутонами означают надежду на лучшее, символизируют молодость и невинность. Голубые цветы можно дарить юным девушкам.

Зеленый — цвет спокойствия. Зеленые цветы довольно редко встречаются, но выглядят они свежо, ярко и прекрасно дополняют любые другие цветы в композиции.

Надеемся, эта статья поможет вам выбрать правильный букет. А компания Flowers.ua желает всем прекрасного настроения и удачных покупок.