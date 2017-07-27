10 причин отклонить предложение о новой работе

27 июля 2017, 19:00
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Поиск работы для многих становится стрессовой ситуацией. И, когда приходит долгожданное предложение о новой позиции, можно согласиться особо не задумываясь о том, подходит или не подходит вам эта работе

10 причин отклонить предложение о новой работе | Карьера | Дело Увеличить картинку

Лиз Райан, колумнист Forbes и HR-консультант крупных компаний, советует обратить внимание на десять "красных флажков", говорящих о том, что от предложения о новой рабоет нужно отказаться.

Отказывайтесь, если:

  1. Предложение о зарплате ниже того, что обсуждалось вами и менеджером по персоналу на собеседовании, или если есть другие серьезные расхождения между предложением и спецификой работы, которые были вам ранее сообщены.
  2. Вам не понравились или вы не доверяете людям, с которыми общались во время собеседования.
  3. Вы чувствуете дискомфорт, когда находитесь в компании. Если сотрудники не улыбаются и не разговаривают счастливо друг с другом, значит, культура в организации нарушена. Если культура плохая, работа не может быть хорошей.
  4. Вы поняли, что компания вам не доверяет, например, если вас просят принести расчетный лист с зарплатой с предыдущего рабочего места. Вы должны доверять им настолько, насколько они доверяют вам. Почему вы должны доверять тому, кто вам не доверяет?
  5. К вам относятся плохо во время процесса собеседований. Если работодатель не показывает вам хорошее отношение сейчас, когда пытается вас нанять, все может только ухудшиться, как только вас примут на работу.
  6. Вам не позволяют пообщаться с будущими коллегами.
  7. Вам не разрешают посмотреть на свое рабочее место или не предоставляют копию корпоративных правил для ознакомления до того, как вы примете решение о работе в компании. На основе этих правил строится система управления. Если вы увидите, что в компании существуют "драконовские правила", бегите!
  8. В течение длительного времени вам не сообщают о принятых решениях по поводу вашей кандидатуры, а потом через неделю-две звонят, чтобы опять пригласить на беседу. Если вас не уважают настолько, чтобы найти время для звонка, потом может быть еще хуже.
  9. Вы предполагаете, что предложение больше напоминает краткосрочный проект, чем долгосрочное сотрудничество. Некоторые работодатели предпочитают брать человека в штат для выполнения коротких проектов, чтобы не платить внештатным сотрудникам почасовую оплату.
  10. Вы чувствуете, что ваш внутренний голос сопротивляется этому предложению. Ваши инстинкты направляют вас в правильном направлении. Слушайте их внимательно, они защитят от неприятных ситуаций.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: карьера , работа , вакансии

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10 причин отклонить предложение о новой работе | Карьера | Дело
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