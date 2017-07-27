10 причин отклонить предложение о новой работе

Лиз Райан, колумнист Forbes и HR-консультант крупных компаний, советует обратить внимание на десять "красных флажков", говорящих о том, что от предложения о новой рабоет нужно отказаться.
Отказывайтесь, если:
- Предложение о зарплате ниже того, что обсуждалось вами и менеджером по персоналу на собеседовании, или если есть другие серьезные расхождения между предложением и спецификой работы, которые были вам ранее сообщены.
- Вам не понравились или вы не доверяете людям, с которыми общались во время собеседования.
- Вы чувствуете дискомфорт, когда находитесь в компании. Если сотрудники не улыбаются и не разговаривают счастливо друг с другом, значит, культура в организации нарушена. Если культура плохая, работа не может быть хорошей.
- Вы поняли, что компания вам не доверяет, например, если вас просят принести расчетный лист с зарплатой с предыдущего рабочего места. Вы должны доверять им настолько, насколько они доверяют вам. Почему вы должны доверять тому, кто вам не доверяет?
- К вам относятся плохо во время процесса собеседований. Если работодатель не показывает вам хорошее отношение сейчас, когда пытается вас нанять, все может только ухудшиться, как только вас примут на работу.
- Вам не позволяют пообщаться с будущими коллегами.
- Вам не разрешают посмотреть на свое рабочее место или не предоставляют копию корпоративных правил для ознакомления до того, как вы примете решение о работе в компании. На основе этих правил строится система управления. Если вы увидите, что в компании существуют "драконовские правила", бегите!
- В течение длительного времени вам не сообщают о принятых решениях по поводу вашей кандидатуры, а потом через неделю-две звонят, чтобы опять пригласить на беседу. Если вас не уважают настолько, чтобы найти время для звонка, потом может быть еще хуже.
- Вы предполагаете, что предложение больше напоминает краткосрочный проект, чем долгосрочное сотрудничество. Некоторые работодатели предпочитают брать человека в штат для выполнения коротких проектов, чтобы не платить внештатным сотрудникам почасовую оплату.
- Вы чувствуете, что ваш внутренний голос сопротивляется этому предложению. Ваши инстинкты направляют вас в правильном направлении. Слушайте их внимательно, они защитят от неприятных ситуаций.