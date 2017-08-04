12 вещей, которые вы делаете на работе неправильно — и как это быстро исправить

Lifehack составил список из 12 вещей, которые мы делаем на работе, не замечая, что они приносят больше проблем, чем выгоды.

1. Вы отвечаете сразу на все электронные письма.

Это показывает, что вы на связи, готовы действовать, вы — машина электронной почты... не так ли? Оперативность ответов может быть плюсом, особенно если вы реагируете на письмо своего босса. Но если в спешке вы забыли прикрепить вложение или поставили неправильный/ненужный адрес, отвечая на запрос, вы выглядите неорганизованным и можете фактически замедлить работу. Быстрый ответ полезен только в том случае, если он правильный и уместный.

Иногда лучше подождать и продумать все до тех пор, пока вы не сможете ответить в полном объеме.

2. Вы на связи 24/7.

Ответ на письма или звонки в любое время суток может показать вас, как эффективного и преданного сотрудника. Но это ложное ощущение. Ваши коллеги и руководство могут привыкнуть к такому вашему состоянию, и, в конце концов, начать требовать, чтобы вы отвечали на их ночные запросы или комментировали умозаключения. Чем больше вы работаете, тем больше работы вам предоставляют.

Быть на связи 24/7 просто опасно для вашего здоровья. Не делайте этого.

Конечно, если ваша профессия предполагает частые экстренные ситуации, избавиться от этого не получится. Но если вы занимаетесь делом, которое предполагает нормированный рабочий день, перестаньте работать круглосуточно.

3. Вы проводите свободное время с коллегами.

Замечательно иметь команду, с которой вы работаете и общаетесь. Но в крупной компании важно искать контакты с другими подразделениями. Если вы занимаетесь маркетингом, подружитесь и найдите наставников в сфере управления персоналом или в операционном департаменте. Это расширит ваши перспективы и позволит узнать о новых возможностях для проектов, развития и продвижения по карьере в компании.

Выходите из зоны комфорта, знакомьтесь с новыми людьми в корпоративном кафе или в процессе работы над кросс-функциональными проектами!

4. Вы избегаете трудных людей.

Мы стремимся избегать людей, с которыми нам не комфортно. Это хорошо работает на детской площадке, но не в офисе. Нам всем нравится проводить время с приятными для нас людьми, но больше всего научиться можем у тех, кто имеет отличное от нас мнение и взгляды. Не бойтесь общаться с людьми, которые могут казаться немного резкими и придерживающимися разных точек зрения. Это люди, которые бросают нам вызов, которые делают нас лучше.

Если вы хотите продвигаться по карьере, вам придется работать с большим количеством разных людей. Набирайтесь опыта!

5. Вы одеваетесь, как и все остальные.

Одежда — это еще не все. Но если вы стремитесь подняться в должности или занять руководящий пост, боссу будет легче представить вас на этой должности, если вы будете выглядеть так, как будто уже ее занимаете. Это также отличный способ выделиться среди коллег.

Но выделяйтесь с учетом корпоративных принципов, с чувством меры и такта. Если вы работаете в юридической фирме, скорее всего, вы будете выглядеть более консервативно, чем ваш друг, который работает в дизайнерском агентстве.

6. Вы никогда не просите о помощи.

Идти в одиночку, это признак силы ... верно? Но иногда полезно попросить других о помощи. Это может не только дать новую перспективу, но и помочь другим почувствовать себя участниками вашего проекта. Если у кого-то из ваших коллег наметанный глаз на презентации, попросите его просмотреть вашу, перед тем, как представлять ее боссу. Большинство людей любят, когда их просят внести свой вклад.

Примечание: будьте осторожны с просьбой о помощи, если не готовы ее принять. Коллеги быстро поймут это и в следующий раз подумают, перед тем, как вам помочь.

7. Вы позволяете лучшему быть врагом хорошего.

Правило 80/20 гласит, что 20% усилий дают 80% результатов. Определите, какая часть ваших усилий составляет 20%, а какая часть результатов — 80%! Экономисты называют это уменьшающаяся маржинальная прибыль, что означает, что вы можете приложить много усилий, но получить очень скромные результаты.

Иногда лучше делать что-то быстро и хорошо, чем тратить втрое больше усилий, чтобы сделать это идеально.

8. Вы стараетесь быть хорошим во всем.

У всех есть недостатки! И если вы один из тех сверхлюдей, которые хороши почти во всем, запомните одну вещь: даже если вы можете это сделать, это не значит, что вам нужно это делать. Вместо того, чтобы любить то, что вы умеете, хорошо разбирайтесь в том, что любите. Покажите компетентность в решении сложных административных вопросов, и люди придут к вам за решением конфликтов. Если вам это нравится, отлично. Но если вы не хотите решать чьи-то конфликты, постарайтесь не акцентировать внимание на своем умении.

Вместо этого продемонстрируйте свои навыки копирайта (потому что вы любите писать) или навыки общения с людьми (потому что вы мечтаете перейти в HR-отдел).

9. Вы живете для выполнения своего списка дел.

Наличие списка дел — это замечательно. Если этот список подразумевает не просто срочные, а важные пункты. Сосредоточьтесь на борьбе с пожаром, и вы всегда будете в режиме пожара. Вносите в список задачи (обычно это проектная или стратегическая работа), которые не рухнут, если вы не сможете сделать их сегодня. Парадокс в том, что эти задачи никогда не станут срочными и вы, в принципе, можете вообще их не решать. И чаще всего это те задачи, которые никак не повлияют на вашу продуктивность и развитие.

Еще один момент — узнайте себя. У каждого человека есть время дня, когда он более или менее продуктивен, когда терпелив и нетерпелив, когда сосредоточен и витает в облаках. Планируйте дела с учетом своих циклов продуктивности.

10. Вы боитесь потерпеть неудачу.

Все мы любим преуспевать. У нас может возникнуть соблазн остаться в безопасной зоне, где мы уверены в успехе. Но реальные победы случаются, когда мы рискуем. Лучшие менеджеры и руководители знают об этом и будут поддерживать вас в постановке сложных целей и разработке новых направлений. И когда вы потерпите неудачу (что происходит со всеми время от времени) будьте готовы выдержать удар.

От неудач мы получаем гораздо больше, чем от выигрышей. Поэтому относиться к каждой неудаче нужно, как к ценному источнику знаний.

11. Вы не знаете своего ценностного предложения.

Определите, как вы создаете ценность на своем рабочем месте. Возможно, вы помогли разным людям достичь общей цели, или написали письмо, которое сделало прорыв в проекте, или поддержали моральный дух команды в трудный период. Запишите, что вы делаете лучше, чем кто-либо другой в офисе. Потом определите, что из этого приносит самую большую выгоду компании.

Это поможет вам понять, сколько вы стоите с точки зрения компании (очень полезно при разговоре о повышении зарплаты) и на что вы можете рассчитывать в долгосрочной перспективе.

12. Вы ждете, чтобы вам сказали, что делать.

Берите инициативу в свои руки. Компании основаны на творчестве и стратегическом мышлении. Если вы делаете то, что всегда делаете, вы получите то, что вы всегда получали.

Если вы знаете, как улучшить проект, говорите об этом, только выберете правильное время. Можно сказать это прямо на собрании, а можно поговорить лично с руководителем позже. Все зависит от культуры компании и формальности встречи.