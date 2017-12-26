5 фильмов о фрилансе для тех, кто ценит свободу

Рабочие графики и тесные кабинеты — все больше современных людей отказываются от всего этого в пользу фриланса — возможности работать в подходящем для себя месте и в удобное время. На примере киногероев из подборки от каналов TV1000 предлагаем посмотреть, как именно работает такой формат и может ли он приносить прибыль.

Стрингер/Nightcrawler, 2014

Стрингер — один из свежих терминов в медиа-бизнесе. Так называют внештатных корреспондентов, сотрудничающих с одним или несколькими масс-медиа. Кроме того, стрингером в нынешних условиях может стать практически каждый очевидец важного события, который обладает техническими средствами, чтобы запечатлеть и донести информацию до общества.

В ленте "Стрингер" внештатного фотографа и оператора с криминальным прошлым сыграл Джейк Джилленхол. Его герой, Луис Блум, долгое время находится в безуспешном поиске работы. Вскоре он открывает в себе талант снимать хорошее видео с места событий. Это его умение отмечает и новостийная компания. Когда стрингерство принесло ему первые успехи, ослепленный амбициями Луис начинает перегибать палку…

Лента была номинирована на Оскар за лучший оригинальный сценарий.

Почти знаменит/Almost Famous, 2000

Сценарий этой картины был написан, исходя из собственного опыта известного режиссера Кэмерона Кроу. В юности Кэмерон бывал в турах со знаменитыми музыкальными коллективами своего времени. Главный герой ленты "Почти знаменит" — такой же мальчишка Уильям, который по счастливой случайности становится внештатным автором журнала Rolling Stone. Главным заданием Уильяма является поездка с коллективом Stillwater, чтобы в будущем написать о музыкантах отдельный материал. В процессе парень приобретает множество друзей, получает первый опыт с девушкой, видится лицом к лицу с кумирами миллионов и, конечно же, слушает хорошую музыку.

Фильм получил премию Оскар за лучший оригинальный сценарий, а также премии Золотой глобус и BAFTA.

Секс в большом городе/Sex and the City, 2008

Один из ярчайших примеров успешных фрилансеров в кино — модница Кэрри Брэдшоу из культового сериала "Секс в большом городе". Зритель запомнил Кэрри в исполнении Сары Джессики Паркер, не только прогуливающейся по нью-йоркским улицам в дизайнерских платьях и за коктейлем обсуждающей мужчин со своими бессменными подругами. Также в сознании поклонников укоренился образ креативной и независимой журналистки, которая пишет свои тексты, не выходя из дома. При этом Кэрри публикуется в издании с огромными тиражами, а ее фото можно увидеть на рекламе колонки по всему городу.

Сериал и его продолжение, фильм 2008 года, являются яркой демонстрацией того, как работающий на фрилансе автор, пройдя через творческие муки, создает прибыльные тексты.

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту/Julie & Julia, 2009

В век развитых технологий блогинг перестал быть просто бессмысленным развлечением. Сегодня тысячи пользователей сделали ведение блога своим основным занятием и прибыльной профессией. Главная героиня ленты "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту" Джули Пауэлл стала одной из первых блогерш в истории, завоевавших мировую славу. Решив, что ее жизнь слишком скучна, Джули задумала приготовить 524 рецепта из книги знаменитого повара Джулии Чайлд всего лишь за год. Весь процесс, а также отдельные сложности, которые эта цель вызвала в ее семейной жизни, Джули снимала на камеру и исправно поставляла своим поклонникам.

Параллельно с жизнью Джули показана жизнь самой Чайлд со своим мужем в 40–50-е годы прошлого века. Супруги жили в Париже и находились под давлением одного из политиков, подозревавшего их в связях с коммунистами. Именно в то непростое время Чайлд сделает свои первые шаги в профессиональной кулинарии.

Главные роли в ленте исполнили Эми Адамс и Мерил Стрип. Роль Джулии Чайлд принесла Мерил премию Золотой глобус в номинации "Лучшая киноактриса".

Ромовый дневник/The Rum Diary, 2011

"Ромовый дневник" является второй экранизацией произведений Хантера С. Томпсона после культовой ленты "Страх и ненависть в Лас-Вегасе". Сам Томпсон считается изобретателем термина "гонзо-журналистика", одним из обязательных условий которой является непосредственное присутствие автора в гуще событий. Его герои также все время находятся в движении, в поиске новых историй, а потому просто не могут позволить себе сидеть в редакции с 9:00 до 18:00.

В "Ромовом дневнике" Джонни Деппу досталась роль Пола Кэмпа. Герой считает себя писателем, но уже долгое время он не продал и не завершил ни одной новой книги. Потому в поисках заработка Полу приходится устроиться колумнистом в дышащую на ладан газетку. Поддавшись алкогольному дурману и авантюризму новых знакомств, Пол решает посвятить себя тому, чтобы рассказывать читателям о мерзавцах, управляющих современным миром.

Наши герои являются убедительным доказательством того, что хорошие заработки и удовольствие от своего дела можно получать не только в рамках офисного коллектива, но и в формате фриланса, который набирает обороты.