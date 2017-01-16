Для поступления на магистратуру по праву нужно будет сдавать внешнее тестирование

Министерство образования и науки Украины заявляет, что при поступлении на программу подготовки магистров в высшие учебные заведения по специальности "Право" с 2017 года необходимо будет сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО).

Согласно сообщению пресс-службы Минобразования, с 2017 года все, кто будет поступать на магистратуру по специальности "Право", должны будут сдавать ВНО

В прошлом году эта методика была апробирована в виде пилотного проекта в 9 вузах и получила достаточно положительную оценку.

"В целом же отбор в магистратуру по специальности "Право" с применением внешнего тестирования станет одним из инструментов для решения важной задачи, предусмотренной законом "О высшем образовании": введение Единого государственного квалификационного экзамена по отдельным специальностям в 2019-2020 годах", — сказано в сообщении.

Также до конца 2017 года планируется создать Национальный репозитарий академических текстов, в котором будут собраны фактически все образовательные и научные тексты для того, чтобы сделать возможным их проверку на плагиат.