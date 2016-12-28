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Какие зарплаты готовы платить украинским специалистам

  28 декабря 2016, 18:24
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Средняя заработная плата в регионах Украины варьируется в пределах 4-5 тыс. грн, в Киеве — 8-9 тыс. грн

Какие зарплаты готовы платить украинским специалистам | Карьера | Дело Увеличить картинку

Рекрутинговый портал hh.ua обнародовал исследования состояния рынка труда в 2016 году. По данным опроса работодателей, две трети из них повышали зарплаты своим сотрудникам в течение 2016 года. В половине случаев размер надбавки составил 10-15%.

По итогам года средние показатели заработных плат находились в пределах 4-5 тыс. в областях и 8-9 тыс. в Киеве.

По утверждению 77% работодателей, зарплату своим сотрудникам они платят вовремя. Почти в пятой части компаний иногда случаются небольшие задержки, но в итоге все выплачивают в полном объеме. И только 5% опрошенных признались, что имеют проблемы со своевременной выплатой заработных плат.

Нестабильность валютного курса и инфляция становятся причиной роста зарплатных притязаний соискателей. А некоторые из них сразу указывают желаемую зарплату в долларовом эквиваленте.

Рост зарплатных пожеланий наблюдается не только в низкоконкурентных профсферах, но также в тех отраслях, где уровень конкуренции довольно высок. К примеру, топ-менеджеры, у которых традиционно самые высокие требования к зарплате, теперь хотят получать на 20% больше, чем в 2015 году. А юристы и финансисты прибавили к желаемой зарплате чуть меньше половины той суммы, на которую бы согласились годом ранее.

В среднем рост зарплатных притязаний в 2016 году составил 31% по сравнению с 22% в 2015 году. Это объясняется не только подорожанием жизни в стране, но и существенным потеплением на рынке труда, а также снижением конкуренции. Количество вакансий растет, конкуренция падает, а, значит компаниям нужно прикладывать больше усилий, чтобы заполучить хорошего специалиста. Рынок труда, который в течение нескольких последних лет был на 100% рынком работодателя, сейчас на пути становления как рынка соискателя.

С началом кризиса работодатели начали активнее трудоустраивать специалистов без опыта. Такой подход дает возможность получить лояльных сотрудников, готовых работать за небольшие деньги, и в перспективе взращивать высококвалифицированных профессионалов внутри компании. Почти в половине офисов есть программы стажировок для студентов и начинающих специалистов. Еще в 18% такие программы появились в этом году. Только треть украинских компаний не практикуют трудоустройство студентов и молодых специалистов.

Чтобы привлечь и удержать персонал, украинские работодатели делают ставку на нематериальные факторы мотивации — официальное оформление, удобное расположение офиса и гибкий график работы, доброжелательную атмосферу в коллективе и комфортные условия труда.

Что касается зарплатной политики компаний в 2017 году, то работодатели довольно оптимистичны в своих прогнозах. Большинство из них планируют повышать зарплаты своим сотрудникам. При этом свыше трети отметили, что будут оптимизировать систему начисления зарплаты таким образом, чтобы она отображала реальный вклад сотрудника в рабочий процесс. В каждой седьмой компании ожидают повышение заработных плат всем сотрудникам, а в каждой восьмой — только тем, кто покажет хорошие результаты. Таким образом, привязка уровня материального вознаграждения к целям и результатам остается задачей номер один в украинских компаниях.

По материалам: "Дело"
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Теги: рынок труда, работа, карьера, зарплата

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Какие зарплаты готовы платить украинским специалистам | Карьера | Дело
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