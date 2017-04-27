Насколько ваша компания хороша для работы успешных сотрудников — тест

Глобальные тренды, о которых нужно знать предпринимателю Сергей Гапоченко

директор OLX в Украине и Центральной Азии Сергей Гапоченко, директор OLX в Украине и Центральной Азии, в рамках форума SUP DAY, поделился собственным опытом работы

Объем рынка доставки готовой еды в Украине превышает $230 млн Родион Ерошек

соучредитель компании Poster В условиях финансовой нестабильности и кризиса интерес к доставке еды на дом у украинцев только усилился

Новий ринок електроенергії. Пересічний споживач платитиме більше Олексій Оржель

керівник сектору "Енергетика" BRDO Керівник сектору "Енергетика" BRDO Олексій Оржель про новий закон про ринок електричної енергії та його вплив на конкуренцію