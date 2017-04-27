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Насколько ваша компания хороша для работы успешных сотрудников — тест

28 апреля 2017, 15:00
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Лучшее место для работы — это компания с гибкой и ориентированной на человека рабочей средой. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хороша ваша компания для работы успешных сотрудников

По материалам: "Дело"
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Теги: тест , карьера , культура , работа , офис

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Насколько ваша компания хороша для работы успешных сотрудников — тест | Карьера | Дело
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