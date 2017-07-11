Прыжок в неизвестность. Как узнать, что пришло время открыть свой бизнес

Десять лет я работала тренером по легкой атлетике в колледже и преподавателем спортивного маркетинга. Тогда я была в возрасте, который должен был быть одним из самых радостных периодов в моей жизни, но я понимала, что теряю свою жизнь. Когда я оказалась на краю смерти во время родов дочери, я поняла, что пора принимать меры и создавать для себя лучшую карьеру и жизнь.

Я начала работать над запуском своего бизнеса, продолжая тренерскую деятельность. Ночью, когда дочь спала, а муж уходил на ночную смену, я создавала свой сайт. Работая над целью, я сжигала себя и старалась не поддаваться усиливающемуся напряжению. Моим ежедневным вопросом было: "Как я узнаю, когда придет подходящее время, чтобы совершить большой прыжок?"

Честно говоря, нет жизненного сценария, который говорит вам, что пришло время начать свой бизнес и жить своей целью. Вы можете наметить каждый шаг вашего следующего действия, составить кучу бизнес-планов и разработать мельчайшую деталь, но ничто из этого не скажет вам, когда нужно повернуть переключатель и сделать решающий шаг. Единственное, что я поняла — придет момент, когда вы поймете, что возврата назад нет, и только тогда вы будете готовы к реальным изменениям.

Оглядываясь на три года назад, когда я наконец приняла решение запустить свой бизнес и посвятить ему все свое время, мой страх поборола моя радость от осознания того, чего я раньше никогда не испытывала. Мой уход с постоянного места работы был эмоциональным — счастье, страх, радость, беспокойство, но главное — чувство свободы. Теперь я могу назвать четыре аспекта, которые помогли мне понять, что настало время совершить большой прыжок.

1. Четко обозначьте свои финансовые возможности.

Две самые весомые причины, по которым люди не начинают свой собственный бизнес, касаются страхов, связанных с финансами: отсутствие постоянного дохода и объем личных сбережений для начала бизнеса. Если вы готовы к самостоятельной деятельности, предельно четко определите, сколько денег у вас есть, сколько денег вам нужно, чтобы жить на том уровне, к которому вы привыкли, который вам нравится, и как все это переводится на количество клиентов сейчас и в будущем.

2. Примите решение о том, что это произойдет, несмотря ни на что.

Независимо от причины, по которой вы начинаете свой бизнес, будь то любовь к своему делу, свободное распоряжение своим опытом или создание наследия, важно посвящать всего себя бизнесу. Для меня это был переход от вопроса "Что, если?" к вопросу "Когда?" Я решила, что без сомнений сделаю этот переход, тогда вся неуверенность и предположения отошли в небытие.

3. Доверяйте своей интуиции больше, чем всему остальному.

Никто не может знать, что подходит именно для вас и для вашего бизнеса. Это можете знать только вы. Доверяйте своей интуиции. Исследования показывают, что тело способно давать нам подсказки при принятии решений. Научитесь их слышать. Внутренне я четко знала, что пришло время изменить свою жизнь и делать то, что мне хотелось создавать.

4. Сделайте прыжок.

Наступает момент, когда вы должны инвестировать в себя и свои предприятия и отказываться от того, что вам больше не приносит удовольствия. Это не произойдет за один день, но чем быстрее вы начнете создавать бизнес-план, тем скорее вы сможете начать его реализацию и свое движение. После того, как вы уже проделаете огромный путь, бояться поздно. Когда я делала свой "прыжок", у меня был всего один клиент. Но по какой-то необъяснимой причине я знала, что поступаю правильно.

Ваша очередь. Подумайте, чего вы хотите больше всего, и соответствует ли ваша нынешняя жизнь этому желанию. Если нет — возможно, пора совершить свой прыжок. Не думайте, что ваша цель слишком недосягаема. Довольно часто для ее достижения достаточно один раз принять твердое решение и прыгнуть в неизвестность.