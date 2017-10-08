Самые яркие фразы конференции "Завтра-2037"

Андрей Пышный, глава правления "Ощадбанк"

Мероприятия с участием молодежи позволяют нам узнавать секреты и заглядывать в будущее.

Меня беспокоит то, что 2/3 юных талантов, с которыми мне приходилось общаться, не видят себя в Украине. Я хочу, чтобы они реализовались и достигли своих целей в нашей стране.

Я хочу, чтобы идеи нынешних тинейджеров услышали все. Инвестиции в эти идеи — это инвестиции в будущее.

Мы находимся за шаг до взрыва в финансовом мире и хотим сегодня заглянуть в будущее, чтобы понять, как действовать дальше.

Все, что есть в виртуальном мире, должно работать на развитие ваших способностей. Помните, жизнь одна!

Вера Платонова, генеральный директор Mastercard

Я рада, что успешные люди собираются, чтобы общаться с талантливыми детьми. Так мы можем учиться друг у друга.

65% сегодняшних школьников и студентов не будут работать по специальностям, потому что скоро таких специальностей просто не будет, им на смену придут новые.

Фионг Ань Чан, 18 лет, математик

Не бійтеся мріяти та реалізовувати свої мрії. Вирішуйте складні завдання.

Я досягла успіху завдяки тому, що мною керувало єдине бажання — залишатися собою, показати всім те, чим я займаюся і що люблю.

Що робити, коли не можеш вирішити складну проблему? У мене є три відповіді на це питання:

1. Попросити допомоги у друзів і близьких.

2. Подивитися на ситуацію з іншого боку.

3. Відволіктися на щось інше.

Мене рухає вперед ідея того, що я хочу змінити світ. Але я розумію, що для цього потрібно змінювати себе.

Щоб отримати велику перемогу, потрібно постійно робити певні кроки.

Технології повинні спрощувати життя, але не повинні його замінювати.

Миша Миколишин, 15 лет, инженер-разработчик

Начать изучение программирования меня мотивировали компьютерные игры. Теперь мое увлечение переросло в профессиональную разработку сайтов.

Благодаря участию в конкурсах я понял несколько вещей:

• Нужно найти ту сферу, которой вы готовы заниматься постоянно и всю жизнь.

• Всегда изучайте что-то новое.

• Ищите новых знакомых в разных сферах, они помогут увидеть ваши недочеты в профессиональном развитии.

• Практикуйте и решайте живые задачи, иначе не сможете развиваться.

• Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Стремитесь идти дальше, растите.

Если есть интерес, то есть и мотивация двигаться дальше.

Михаил Литовченко, 19 лет, ученый

Мое увлечение наукой помогло мне выучить английский язык — теперь я могу на международных конкурсах свободно общаться и с Нобелевскими лауреатами, и с детьми.

Если есть проблема, она мне не может нравиться. Но я все равно ею занимаюсь, потому что эта проблема требует решения.

Стресс — это самообман. Найдите другую проблему, зациклитесь на ней и стресс уйдет.

Все изобретения строятся на стыке наук. Будьте разносторонними. Развивайтесь!

Даже если тебе что-то не нравится, сделай так, чтобы это тебе понравилось.

Человек может мыслить и ошибаться. Многие открытия были сделаны именно по ошибке.

Если ребенку будет хорошо от изучения чего-то, значит родителям нужно ему в этом помочь.

Миша Сергиенко, 11 лет, консультирует детей с аутизмом

Давайте хотя бы полгода проживем без стереотипов о том, что девочки должны ходить в розовом, а мальчики не должны плакать.

Жизнь должна становиться лучше, поэтому я за технологии. Но и одновременно против — потому что мы можем стать очень ленивыми.

Нікіта Шульга, 11 років, Софія-Христина Борисюк, 12 років, винахідники

Що потрібно, щоб проект був успішним:

1. Створіть команду. Разом досягнути мети легше.

2. Займайтесь тим, що вас дійсно хвилює.

3. Не зупиняйтесь, працюйте наполегливо.

4. Знайомтесь з новими людьми.

5. Насолоджуйтесь тим, що змінюєте світ.

Артем Харченко, 13 років, волонтер, співак, композитор

Коли ти допомагаєш, твоїй душі стає добре і фізичне самопочуття покращується. Тобі легше жити.

Увага до воїнів, яка може проявлятися через листи та малюнки школярів, дуже потрібна нашим захисникам.

Допомога воїнам не обов"язково повинна бути матеріальною, моральна — не менш важлива.

Дбайте про здоров"я, про життя — це найголовніше.

В багатьох життєвих ситуаціях без підтримки неможливо впоратися.

Анастасія Лівочка, 17 років, винахідниця

Успіх починається там, де мрія трансформується в тверде рішення.

Ми створені не для того, щоб вивчати науки. Це науки створені для того, щоб допомагати нам робити життя краще.

Щоб почати діяти, потрібно сумніватись, вчитися задавати питання та не стояти на місці.

Скільки ти можеш віддати світу, стільки світ може віддати тобі. І це не залежить від того, скільки грошей в кишені твоїх батьків.

Я вважаю, що самоосвіта набагато важливіша, ніж освіта в школі.

В сучасному світі не важливо для досягнення мети не важливо, якої ти статі, важливо те, що ти вмієш робити.

Полина Бакай 15 лет, Анна Задонцева 15 лет, Альбина Шуляковская 15 лет, танцевальная группа LIL D, победительницы всемирного танцевального фестиваля World of Dance Netherland 2016

Успех зависит от слаженной работы в команде. От доверия к своим сокомандникам и тренерам, от целостности и синхронности действий, дисциплины и самопожертвования. И, конечно, это невозможно без дружбы и поддержки друг друга.

Умение проигрывать — это значит, в любой ситуации быть уверенной в себе. Нельзя отождествлять себя с проигрышем. Только время покажет, действительно ли это был проигрыш.

Ирина Мельниченко 15 лет, Илья Мельниченко 13 лет, хоумскулеры, мультипликаторы

Чтобы учиться дома, нужно очень большая самодисциплина. Иногда сложно заставить себя сделать уроки. Но себя можно воспитать.

Я понял, что лучше иметь меньше качественного общения, чем много некачественного и бессмысленного.

Хоумскуллинг помогает стать самостоятельным и выделять время на хобби.

Женя Белозеров (Jack Belozerov), видеоблогер, саунд-продюсер

Нужно получать удовольствие от жизни и от того, что ты делаешь.

Никогда не сдавайтесь! Если одна дверь закрыта, идите через другую, если вы действительно хотите туда дойти.

1,5 млн моих подписчиков научили меня быть организованным и дисциплинированным, позитивно смотреть на жизнь и не обращать внимания на хейтеров.

Когда занимаешься любимым делом, все получается как будто само собой.