Студенты каких стран едут на учебу в Украину

Согласно данным Госстата, в прошлом учебном году (2015/2016) в отечественных вузах обучалось 1375,2 тыс. студентов, из которых иностранцев было менее 5% — всего 63,9 тыс. человек.
Количество иностранцев в украинских вузах активно увеличивалось в 2011-2014 годах, достигнув своего пика в 2014 году. Революция и события на Донбассе, по-видимому, не способствовали популярности украинских вузов среди иностранцев. Кроме того, Донецкий регион традиционно был крупным образовательным центром, где обучалось много иностранных студентов.
Количество иностранных студентов, которые обучаются в украинских вузах
|
Учебный год
|
Количество,
тыс. человек
|
2011-2012
|
53,7
|
2012-2013
|
61,4
|
2013-2014
|
70
|
2014-2015
|
63,2
|
2015-2016
|
63,9
По данным Минобразования, в Украине обучаются студенты из 148 стран.
Топ-10 стран, из которых едут на учебу в Украину
|
Страна
|
Количество,
тыс. человек
|
Азербайджан
|
10,313
|
Туркменистан
|
9,806
|
Индия
|
6,138
|
Нигерия
|
3,596
|
Марокко
|
3,427
|
Грузия
|
2,86
|
Иордания
|
2,519
|
Ирак
|
2,458
|
Китай
|
2,084
|
Узбекистан
|
1,717
Как сообщало Delo.UA, в 2015 году почти 60 тыс. украинских студентов обучалось за рубежом. Такие данные опубликовал аналитический центр CEDOS.
Наиболее популярными странами по-прежнему остаются Польша, Германия, Россия, Канада, Италия, Чехия, США, Испания, Австрия, Франция и Венгрия.
За семь последних лет число студентов, которые уезжают из Украины, возросло более чем вдвое. И эта тенденция сохраняется, ведь по предварительным данным, в 2016 году за рубежом обучалось уже не менее 68 000 украинских студентов, из которых более 30 000 получали образование в польских университетах.