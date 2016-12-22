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Студенты каких стран едут на учебу в Украину

  22 декабря 2016, 15:30
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За пять лет количество иностранных студентов в Украине увеличилось на 20%, однако нам пока не удалось восстановить показатели 2013/2014 года. Больше всего студентов приезжает из Азербайджана и Туркменистана

Студенты каких стран едут на учебу в Украину | Образование | Дело Увеличить картинку

Согласно данным Госстата, в прошлом учебном году (2015/2016) в отечественных вузах обучалось 1375,2 тыс. студентов, из которых иностранцев было менее 5% — всего 63,9 тыс. человек.

Количество иностранцев в украинских вузах активно увеличивалось в 2011-2014 годах, достигнув своего пика в 2014 году. Революция и события на Донбассе, по-видимому, не способствовали популярности украинских вузов среди иностранцев. Кроме того, Донецкий регион традиционно был крупным образовательным центром, где обучалось много иностранных студентов.

Количество иностранных студентов, которые обучаются в украинских вузах

Учебный год

Количество,
тыс. человек

2011-2012

53,7

2012-2013

61,4

2013-2014

70

2014-2015

63,2

2015-2016

63,9

По данным Минобразования, в Украине обучаются студенты из 148 стран.

Топ-10 стран, из которых едут на учебу в Украину

Страна

Количество,
тыс. человек

Азербайджан

10,313

Туркменистан

9,806

Индия

6,138

Нигерия

3,596

Марокко

3,427

Грузия

2,86

Иордания

2,519

Ирак

2,458

Китай

2,084

Узбекистан

1,717

Как сообщало Delo.UA, в 2015 году почти 60 тыс. украинских студентов обучалось за рубежом. Такие данные опубликовал аналитический центр CEDOS.

Наиболее популярными странами по-прежнему остаются Польша, Германия, Россия, Канада, Италия, Чехия, США, Испания, Австрия, Франция и Венгрия.

За семь последних лет число студентов, которые уезжают из Украины, возросло более чем вдвое. И эта тенденция сохраняется, ведь по предварительным данным, в 2016 году за рубежом обучалось уже не менее 68 000 украинских студентов, из которых более 30 000 получали образование в польских университетах.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: образование, вузы, статистика

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Студенты каких стран едут на учебу в Украину | Образование | Дело
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