Студенты каких стран едут на учебу в Украину

Согласно данным Госстата, в прошлом учебном году (2015/2016) в отечественных вузах обучалось 1375,2 тыс. студентов, из которых иностранцев было менее 5% — всего 63,9 тыс. человек.

Количество иностранцев в украинских вузах активно увеличивалось в 2011-2014 годах, достигнув своего пика в 2014 году. Революция и события на Донбассе, по-видимому, не способствовали популярности украинских вузов среди иностранцев. Кроме того, Донецкий регион традиционно был крупным образовательным центром, где обучалось много иностранных студентов.

Количество иностранных студентов, которые обучаются в украинских вузах

Учебный год Количество,

тыс. человек 2011-2012 53,7 2012-2013 61,4 2013-2014 70 2014-2015 63,2 2015-2016 63,9

По данным Минобразования, в Украине обучаются студенты из 148 стран.

Топ-10 стран, из которых едут на учебу в Украину

Страна Количество,

тыс. человек Азербайджан 10,313 Туркменистан 9,806 Индия 6,138 Нигерия 3,596 Марокко 3,427 Грузия 2,86 Иордания 2,519 Ирак 2,458 Китай 2,084 Узбекистан 1,717

Как сообщало Delo.UA, в 2015 году почти 60 тыс. украинских студентов обучалось за рубежом. Такие данные опубликовал аналитический центр CEDOS.

Наиболее популярными странами по-прежнему остаются Польша, Германия, Россия, Канада, Италия, Чехия, США, Испания, Австрия, Франция и Венгрия.

За семь последних лет число студентов, которые уезжают из Украины, возросло более чем вдвое. И эта тенденция сохраняется, ведь по предварительным данным, в 2016 году за рубежом обучалось уже не менее 68 000 украинских студентов, из которых более 30 000 получали образование в польских университетах.