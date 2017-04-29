Токсична ли ваша компания? 10 признаков больной корпоративной культуры

Чаще всего проблемы у сотрудников компаний возникают не от содержания работы или поставленных задач. Сложности начинаются из-за политики компании, глупых правил и негативных эмоций, которые распространяются по коллективу.

На самом деле вины работников в возникновении этих трудностей нет. Всегда виновата компания. Плохая культура — это грязь в двигателе, которая сначала замедляет его работу, а в конечном счете полностью ломает механизм. Когда в компании культура здоровая — работа делается гораздо легче и эффективнее. Очень много умных и способных людей покидают свои рабочие места не из-за самой работы или компенсационных пакетов, а потому что устают ежедневно "толкать огромную глыбу плохой культуры" в гору.

Наверняка многие уже были в подобных ситуациях. Вы можете долго "не замечать" своих мучений, но в конце концов остановитесь и спросите себя: "Зачем я это делаю? Никто этого не оценит. Что я пытаюсь доказать?" И рано или поздно приходит ответ: "Это все слишком сложно, я не думаю, что в ближайшее время что-то изменится в лучшую сторону, я больше не могу этого делать".

Большинство руководителей с трудом могут открыто признать проблемы в корпоративной культуре. Они боятся увидеть то, что сами способствовали развитию токсичной культуры в своей компании.

Страх — это тема, в обсуждении которой нуждаются все, но делают это единицы. Чего может бояться генеральный директор? Он боится не достичь своих целей, поэтому кричит и грозится "всех поубивать". Он боится выглядеть глупым перед подчиненными, поэтому вещает с трибуны "умные" слова, хотя должен просто сказать "На самом деле я не знаю, что мы должны делать. Ребята, что вы думаете?"

Он боится выглядеть не топово, поэтому делает заявления, а не общается с талантливыми коллегами во время брейн-штормов. Он боится услышать плохие новости, которые могут угрожать его самооценке, поэтому создает вокруг себя стену, которая ограждает его от подобной информации.

В компании с неустойчивой корпоративной культурой любой может поговорить ни о чем, но, когда речь заходит о культуре в компании, все находят оправдания, чтобы не высказывать своего мнения по этому поводу. Работники говорят: "Я не будут говорить, меня могут за это уволить". Менеджеры среднего звена находят другое оправдание: "Что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию? Я всего лишь менеджер первого уровня". Вице-президент скажет: "Я не могу ставить под угрозу свою позицию! Мой генеральный директор не хочет слышать правду". Даже генеральный директор может сказать: "Моя команда ничего не говорит мне. Что я должен делать, если люди молчат?"

Вы растете и как профессионал, и как личность, когда задаете вопросы или замечаете какие-то сложности на своем рабочем месте, независимо от того, какую роль в компании вы выполняете. Возможно, необходимы изменения в алгоритме управления проектами или существуют сложности в коммуникациях между отделами. Каков бы ни был вопрос, постарайтесь найти в себе смелость подобрать правильное время и слова, чтобы вынести его на обсуждение и принять меры.

Когда вы в первый раз поднимете сложную тему, конечно, вам может быть страшно. Но говорить правду, которая вас волнует, гораздо лучше, чем впустую волноваться о том, чего вы якобы не можете изменить.

10 признаков токсичной корпоративной культуры:

Отсутствие общения, улыбок, шуток и поддержки в коллективе. Формальное взаимодействие, напряженная атмосфера, которую хорошо чувствуют новички, но уже не замечают "старожилы" компании. Зацикленность на должностях, инструкциях и иерархии. Власть, даже мнимая, более важна для людей, работающих в токсичной среде, чем миссия, которую они якобы преследуют. Статус, "картинка" и надбавки для них важнее успеха, измеряемого другими критериями, и важнее уровня доверия в команде — хотя об этом они даже не задумываются. Повышенная важность правил и политик. Это более важно, чем здравый смысл коллег, их многолетний опыт или богатый контекст ситуации, с которой вы имеете дело. Все боятся быть оштрафованными за нарушение правил и поэтому "не высовываются", стараются быть как можно более незаметными. Отсутствие взаимодействия между менеджерами и сотрудниками. Их взаимодействие если и возникает, то представляет собой одностороннюю связь, в которой менеджер сообщает подчиненным, что делать. Других разговоров и сотрудничества между руководством и всеми остальными нет. Сотрудники молчат о своем недовольстве, даже если оно слишком сильное. Представители управления персоналом не принимают участия в жизни коллектива и притворяются, что не замечают гнетущей обстановки. Естественно, в такой ситуации они не могут быть поддержкой для других сотрудников. Внимание сконцентрировано на нарушениях и недостатках, а усилия и победы не признаются. Сотрудники не высказывают своего мнения даже тогда, когда им ставят невыполнимые цели, выдвигают глупые идеи и заставляют работать по нереальным планам. Они молчат на работе, но после жалуются друзьям на глупых руководителей с их глупыми заданиями. Закулисное общение во много раз эффективнее официальной системы коммуникаций в компании. Полное ограничение свободы действий при выполнении работы: каждая, даже самая маленькая процедура прописана до мелочей. Сотрудники вознаграждаются (если вообще вознаграждаются) только за следование правилам, но никогда за инициативу и новые идеи. Страх присутствует всегда. Разговоры шепотом на лестнице, постоянное беспокойство за сохранение своего места… Никто не в безопасности и все на грани.

И еще один, обобщающий признак токсичной корпоративной культуры — отсутствие сообщества. Те немногие, которые "осмеливаются" пошутить друг с другом, подвергаются подозрительным взглядам и пересудам тех, кто боится поднять голову от стола. Откровенные люди и инициативные мыслители не задерживаются в такой компании, они испытывают отвращение и уходят или же "их уходят".

Не стоит тратить время на работу в такой компании. Если пока нет возможности заработать в другом месте, срочно начинайте поиск новой работы и как только найдете, уходите из токсичного места, иначе оно может вас затянуть, как болото. Всегда развивайтесь, говорите о том, что вам не нравится, честно и прямо, не бойтесь выглядеть "другим".