Топ-10 самых популярных вузов у абитуриентов

20 июля 2017, 12:57
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С начала вступительной кампании было подано 897 тыс. заявлений от 290 тыс. абитуриентов. Какие вузы пользуются наибольшим спросом со стороны абитуриентов

Топ-10 самых популярных вузов у абитуриентов | Образование | Дело Увеличить картинку

Абитуриенты зарегистрировали более 144 тыс электронных кабинетов и подали почти 580 тыс электронных заявлений. Всего же на все образовательно-квалификационные уровни — младший специалист, бакалавр и магистр — подано около 897 тыс заявлений от 290 тыс абитуриентов. Такие данные обнародовало Министерство образования и науки.

"Эти цифры вполне соответствуют нынешнему этапу вступительной кампании. Будет определенный момент, когда подача заявлений замедлится, а потом очень ускорится в последние дни — это общая динамика всех лет ", — пояснил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

По количеству заявлений сейчас лидируют:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 29461
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 23 892
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" — 19237
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 16960
  • Национальный университет "Львовская политехника" — 15612
  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина — 13666
  • Киевский национальный торгово-экономический университет — 13381
  • Национальный авиационный университет — 13078
  • Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара — 12330
  • Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова — 11493

Традиционно среди поступающих самыми популярными специальностями остаются экономика, право, туризм, международные отношения, несколько меньше — компьютерные науки.

По материалам: "Дело"
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Теги: образование , вузы , студенты , минобразования

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Топ-10 самых популярных вузов у абитуриентов | Образование | Дело
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